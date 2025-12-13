77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活

台湾资深男星余天日前出席活动时，突然透露自己罹患前列腺癌第三期。他坦言，在爱女余苑绮离世后，他便淡出演艺圈与政坛，并在这段时间默默对抗病魔。如今，他已成功战胜癌症，恢复健康。

余天完成手术及接受99次电疗

余天罕见地分享了他的健康状况，表示除了进行白内障手术外，更发现罹患前列腺癌。医生建议他立即处理，因此他决然地做前列腺切除手术。术后，他更持续进行了多达99次的放射治疗（电疗），终于将癌细胞彻底清除。

他表示，目前每年都会定期追踪检查，确保癌症没有复发的迹象。「我都有叫他（医生）特别看有没有癌细胞，现在都没有了。」余天欣慰地说。他透露自己现在每天能睡满8小时，身体状况相当不错。

相关阅读：74岁香江歌后台上失足向后跌惹担忧 突怒爆女婿于女儿死前已偷食

余天笑谈夫妻分房睡

当谈及手术风险与后遗症，余天忆述，当时医生曾告知他，切除前列腺可能会影响性功能。对此，他十分坦然，并告诉医生：「那就拿掉吧，反正现在也没在做。」他更笑著透露，现在与妻子李亚萍分房睡，当被问及是否还有「需求」时，他大方地开玩笑说：「前列腺都没了，还需要甚么需求？」展现了豁达乐观的态度。

除了抗癌成功，余天也透露一年前因为老花与白内障，视力一度模糊不清，在接受水晶体更换手术后，现在的视力已清晰许多。

相关阅读：男星女婿突然被捕外孙不知所终！一生坎坷爱女癌逝 亲弟于内地被枪毙