77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
更新时间：19:00 2025-12-13 HKT
发布时间：19:00 2025-12-13 HKT
发布时间：19:00 2025-12-13 HKT
台湾资深男星余天日前出席活动时，突然透露自己罹患前列腺癌第三期。他坦言，在爱女余苑绮离世后，他便淡出演艺圈与政坛，并在这段时间默默对抗病魔。如今，他已成功战胜癌症，恢复健康。
余天完成手术及接受99次电疗
余天罕见地分享了他的健康状况，表示除了进行白内障手术外，更发现罹患前列腺癌。医生建议他立即处理，因此他决然地做前列腺切除手术。术后，他更持续进行了多达99次的放射治疗（电疗），终于将癌细胞彻底清除。
他表示，目前每年都会定期追踪检查，确保癌症没有复发的迹象。「我都有叫他（医生）特别看有没有癌细胞，现在都没有了。」余天欣慰地说。他透露自己现在每天能睡满8小时，身体状况相当不错。
相关阅读：74岁香江歌后台上失足向后跌惹担忧 突怒爆女婿于女儿死前已偷食
余天笑谈夫妻分房睡
当谈及手术风险与后遗症，余天忆述，当时医生曾告知他，切除前列腺可能会影响性功能。对此，他十分坦然，并告诉医生：「那就拿掉吧，反正现在也没在做。」他更笑著透露，现在与妻子李亚萍分房睡，当被问及是否还有「需求」时，他大方地开玩笑说：「前列腺都没了，还需要甚么需求？」展现了豁达乐观的态度。
除了抗癌成功，余天也透露一年前因为老花与白内障，视力一度模糊不清，在接受水晶体更换手术后，现在的视力已清晰许多。
相关阅读：男星女婿突然被捕外孙不知所终！一生坎坷爱女癌逝 亲弟于内地被枪毙
最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
7小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
2025-12-12 17:26 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
2025-12-12 19:30 HKT