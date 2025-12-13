「当代港式粤剧传承系列」2月4日起连办3日 邀李龙、吴仟峰、阮兆辉等名家表演

由「香港灵宵剧团」主办的「当代港式粤剧传承系列」将于2026年2月2至4日一连三晚假座高山剧场新翼演艺厅隆重举行，2026年2月2日得到吴仟峰和南凤身传的《白兔会》、2月3日为李龙和王超群身传的《枭雄虎将美人威》，以及2月4日为阮兆辉和高丽身传的《十年一觉扬州梦》，每场演出时长约150分钟，不设中场休息，票价分别为$380、$280、$180 和$100四种，现已于城市售票网公开发售。

把前辈优点和精粹继承下来

「香港灵宵剧团」表示：「香港粤剧界名家辈出，在『海纳百川、有容乃大』之精神下，营造了各具特色的表演法，各名家除了承袭了前人的风格，消化和改良后，变成了属于他们自己个人特色的表演法，也做就了港式粤剧活泼缤纷的局面。同时，透过由『老倌指导、后辈展演』的方式，把当代港式粤剧特色呈现出来，一则是承先，把前辈的优点和精粹继承下来，二则希望青年演员可以吸收前辈的养份并加以钻研，达至『启后』。」

设有由身传老倌主持的演后座谈会

大会续说 : 「在明年2月2-4日的三晚演出中，特别编排长度约150分钟的『身传精选版』。这样的做法希望能够集中呈现各位当代香港老倌的表演精髓，加上精心处理的剧本编排和删剪，并配以舞台技术的协助，将演出时间控制到一个适合当代节奏的长度。演出后设有由身传老倌主持的演后座谈会，与观众即时展开对话。」