LE SSERAFIM 取消原定明日举行上海签售会 遭内地粉丝炮轰 主办方：因「不可抗力因素」被逼取消

韩国人气女团LE SSERAFIM原定明日（14日）于上海举行新曲《SPAGHETTI》签售会，但主办方却在活动举行前2日突然宣布活动取消，引来内地粉丝怒极炮轰。活动主办方MAKESTAR昨日（12日）于微博张贴声明，指出活动因「不可抗力因素」被逼取消，并表示该决定是在与多方反复讨论后所做出的艰难选择。

LE SSERAFIM为韩日混血女团

他们多次向粉丝致歉，表示理解大家为了活动提前调整行程的心情，对于无法如期与粉丝见面，主办方同样感到遗憾。但提到「不可抗力因素」就更令粉丝们愤怒，众所周知，近日中日关系紧张，已有多名日本艺人被逼取消来华宣传及演出，连天后滨崎步都要临场取消演唱会。而LE SSERAFIM乃韩日混血女团，团中就有2名日本成员Sakura（宫脇咲良）和Kazuha（中村一叶）。加上过去的「限韩令」影响，韩流艺人来华举行活动本身已经不容易，韩日混血团更是大忌。内地网民表示不明白在这样的局势下，为何主办方仍坚持举办签售会，最终却又要取消，而且宣布取消的时间亦太迟，无端浪费粉丝的金钱、时间和感情。而更令人诟病的是今日正值南京大屠杀死难者国家公祭日，主办方却偏要选在明日举行LE SSERAFIM签售会，这个日期本身已经够尴尬。而且MAKESTAR本身就曾因撞正公祭日的原故，于上月宣布押后原定今日举行的LE SSERAFIM台北签售会，然而理应更加受影响的上海签售会他们却迟迟不肯取消，直至举行前才临急喊停，因而被轰反应太慢。