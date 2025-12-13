37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿

出身富裕家庭的37岁崔碧珈（Anita）与吴浩康分手后，鲜有恋情传出，近年以演员、歌手兼制作人身份专注工作，今日（13日）崔碧珈突然在社交平台宣布恋情，男友竟然是曾于2005年参加《香港先生》竞选，夺得「健力组」冠军后而入行郑健乐（Rocky）！

「大只Rocky」恋上崔碧珈

「大只Rocky」郑健乐昨日（12日）在FB改了Status，贴上与崔碧珈二人的照片，并写明与Anita Chui在恋爱中，崔碧珈的IG贴上与「大只Rocky」郑健乐头贴头合照。

相关阅读：前港男冠军「大只佬Rocky」正式离婚 两子同患自闭症为一事自我反省

崔碧珈贴与「大只Rocky」郑健乐合照

崔碧珈昨日在IG限时动态贴上与「大只Rocky」郑健乐合照并说「S型曲线肌肉训练计划with Rocky，女人几岁都要keep。」「大只Rocky」郑健乐有转发相关短片，接着二人齐齐撑脚并说：「这就是骨髓！我一直想试试，很不错呀！谢谢你跟我一起出去玩，今天是个很特别的星期五夜晚。」而「大只Rocky」郑健乐被发现在FB改了Status，贴上与崔碧珈二人的照片，并写明与Anita Chui在恋爱中，事件引来网民疯狂讨论，纷纷猜测是否真拍拖。

崔碧珈生活无忧晒奢华生活

「大只Rocky」郑健乐在2005年《香港先生》竞选夺得「健力组」冠军后而入行，目前除了担任演员外，亦有从事健身教练工作，但生活并不如意，在2020年曾因胃部感染幽门螺旋菌要停工休养，近期与结婚廿年的前妻完成离婚手续，大仔由他抚养，细仔跟妈妈生活，两子同患自闭症。反而崔碧珈生活无忧，经常分享其奢华生活，早前曾飞杜拜搭乘「超级头等房」机位，又坐私人飞机到日本、韩国豪玩3个月，旅程中亦有豪华专车接送，尽显其非凡财力。

相关阅读：吴浩康咪神旧爱丰胸影片曝光 上身赤裸上围任搓揉效果震撼 汹涌跌荡证绝无僭建