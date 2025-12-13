袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响

6岁袁文杰在2016年加入TVB，凭电视剧《不懂撒娇的女人》饰演霸气大老板「游俊杰」而备受注目，其后加入处境剧《爱·回家之开心速递》，再凭「潮伟」一角入屋，与「熊尚善」滕丽名的感情线被视为「最佳CP」，但这段「恋情」随时玩完！

袁文杰分享「感谢」短片被揣测离巢

昨日（12日）袁文杰突然在IG分享一段写有「感谢」的短片，片中见到袁文杰与《爱．回家》的一班演员合照，当中包括林凯恩、叶凯茵、陈俊坚等，袁文杰再留言：「感谢！我会永远记住片场一班兄弟姊妹😎#爱回家之开心速递。」袁文杰的留言被揣测是否离巢TVB，《星岛头条》曾向对方了解，但暂未获回复。

在《爱．回家》近两集播出的剧集中，「潮伟」袁文杰的特务身分再次成为焦点，剧情安排他必须重出江湖，对付一名危害特务组织的危险人物，「潮伟」袁文杰在意料之外的情况下完成了任务后，又再需要接受另一项具挑战性的工作，当中不单要隐姓埋名，还要与「熊尚善」滕丽名分开10年，「潮伟」袁文杰本来内心充满挣扎时，但最后「熊尚善」滕丽名反过来劝他接受任务，两人无奈分开，「潮伟」袁文杰因为任务而不能公开露面，只有于是乔装成女人去见「熊尚善」滕丽名，但这次乔装不再由袁文杰亲自上阵，找来一直被指与他撞样的邢慧敏演出。

虽然袁文杰的个人资料仍在TVB官方艺人名单中，不过他在社交平台的资料显示，工作联络未见有TVB经理人的名字，连电邮都是个人帐户，他本人亦未有再为疑离巢一事留言。反而有网民留言表示：「那我们的潮善cp 呢？要分开了吗？」、「潮伟要离开tvb？？」、「有点感伤…」、「潮伟要退出爱回家？」、「善善点算？」甚至还有人说：「唔制呀，我要睇潮善，潮安，潮龚，熊潮呀，仲要睇唔渣流滩嘅渣流滩，仲要睇埋上海滩，开心速递熊家人不能停！潮牛都未出嚟呀，等紧睇牛丸呢，别吓人。」

