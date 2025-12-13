富贵网红港姐泳池大解放 「姐姐款」泳装晒白皙修长美腿 女人味飙升仙气满泻

现年34岁的王卓淇（Erin），参加《2014年度香港小姐竞选》夺得亚军后加入TVB，直至2021年完约后结束宾主关系后，返回家乡广州发展，并转型做网红兼创业，积极经营社交平台，投资10万创立自家品牌。事业发展不错的王卓淇，更经常做孝顺女带埋妈咪周游列国旅行，早前还飞到澳洲同妈咪庆祝生日，而近日她就在小红书上载了在澳洲黄金海岸水著照，大晒白滑修长美腿，相当吸睛！

王卓淇泳池边大解放

王卓淇身穿长袖配纱裙的「姐姐款」泳衣，坐在酒店泳池边的太阳椅上，晒出一双白皙美腿，一边叹着白酒、一边悠然地享受日光浴，十分写意。她写道：「叫姐姐！#食物链的顶端是姐姐 #姐姐的魅力」等，自信地展现出轻熟女性魅力，引来不少网民赞赏：「卓淇姐姐好美，长美腿、皮肤白白」、「姐姐好美哦」、「姐姐太美啦！」、「姐姐好身材」等，但亦有粉丝表示不好意思叫姐姐：「唔系好意思叫一个细我8年做姐姐，都系叫妹妹好啲。」

王卓淇开拓新事业

出身富裕家庭的王卓淇，有指其父为护肤品生产商，拥有大型厂房及海外物业，传闻资产过亿，亦有指王卓淇家人海外有不少物业，而她亦持有大角咀一号银海及广州白云区600万物业。王卓淇中学后赴英留学，返港后参选港姐并加入TVB，曾出演《全职没女》、《果栏中的江湖大嫂》及《那些我爱过的人》等剧集。王卓淇 2022年离巢后自爆在TVB期间第一个月人工仅7千港币，离巢前人工才升至过万，直言收入难以维持基本生活开销。近年她积极开拓自己事业，现时从事卖纯银首饰。

