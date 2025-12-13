76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚

曾有亚视「镇台之宝」称号的76岁鲍起静，即使已贵为金像影后，但大家永远都记得她昔日忠心于亚视的形象，很多网民甚至称她为「亚视御用阿妈」。日前鲍起静接受阿旦郑丹瑞的网上节目访问，亦谈及昔日效力亚视的时光，透露当年如何跟前东家共度时艰。

鲍起静由主角变「阿妈」

鲍起静爸爸是导演鲍方，她自小就知道自己将来可能会入行。她指，年轻时刚入行便担当女主角，曾一度有过「好巴闭」的幼稚想法。然而，电影圈的发展不如预期，转入电视台后，她不再是主角，而是饰演妈妈、二三线的角色。鲍起静形容这段过程是在挣扎当中生存，她于无数失败的演出中学习，甚至曾被人「闹醒」，直指她「唔够」、「唔得」，但这些批评反而成为她进步的动力。她说：「其实你就系不断咁喺……你接受嘅人哋嘅批评里面成长㗎嘛！」

相关阅读：黄日华被爆于片场向「不举」男星派帛金 鲍起静卷入事件 当事人：朋友叫我唔好讲

鲍起静60岁获奖迎来觉悟

演艺生涯的转捩点发生在鲍姐60岁那年，一次获奖让她豁然开朗，迎来了觉悟。她感恩上天给予的一切，认为自己得到的已经太多，应该要开始回报。自此，她对生活和工作比从前更加热爱，鲍起静直言已到退休年龄，她说：「虽然我已经到咗一个退休嘅年龄呢，但我永远都唔会讲我自己要退休嘅，我净系当我系休而不退。我可以休息，但我唔退落嚟。」

相关阅读：经典「御用阿妈」罕现身大爆曾被非礼 化妆间暴怒举动吓亲鲍起静：我后生时都靓过

鲍起静曾遭减薪近半

鲍起静亦提及在亚洲电视工作时的苦与乐，她忆述，当时亚视作为弱势电视台，「我哋系年年都减薪，或者唔减薪𠮶年就减骚，总之系年年递减。」她透露，有时一次减薪减得好过分，「减到差唔多一半人工喇，当时系我、几个好朋友……夏春秋、邓碧梅啦，我哋几个一齐做《妇女新姿》……当时我哋三个人就坐喺度讲『唉，其实我哋都好明白，其实公司系想我哋走嘅啫』。」在去留的十字路口，鲍起静与同事们问自己是否仍热爱这份工作，最终凭著对演艺事业的执著，决定愿意减一半人工。鲍起静庆幸当日的坚持，让她能继续留在心爱的行业，见证后来的转机。

相关阅读：73岁金像影后猛料丈夫终极回春！曾满面皱纹如九旬翁现皮光肉滑 婚前男神级拥逾百女友

鲍起静老公方平终极回春：

鲍起静望政府支持香港电影业

谈到香港电影业的现状，鲍起静坦言：「我真系未见过咁惨嘅情况」，并恳切希望政府能像当年的韩国一样，大力支持电影业，为新一代的演员和导演提供更多机会，让香港电影能再次茁壮成长。她说：「因为我哋唔可以要求老板『喂，开戏啦』，老板话『会蚀本㗎㖞』，你唔可以要求人哋做啲蚀本嘅嘢，系嘛？但系要令一个香港嘅电影事业，能够生存嘅话，我觉得到咗一个樽颈位，我觉得应该政府要出嚟，大力支持。」

