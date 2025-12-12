叱咤乐坛流行榜丨MIRROR强势霸占「我最喜爱歌曲」十强半壁江山 Gin Lee成唯一女将突围

由1商业电台主办的《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》将于明年1月1日举行，其中「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」第一段投票结果正式揭晓。本届十强名单由MIRROR成员作品主导，共占五席，展现其人气霸榜实力；而Gin Lee（李幸倪）凭《白夜行》成为唯一打入十强的女歌手。

本轮投票于12月8日至12日进行，由乐迷从全年「903专业推介」新上榜歌曲中，以一人一票方式选出十强。入围作品依歌名笔划序包括：《By my side》（Tyson Yoshi / 张敬轩）、《Lemonade》（卢瀚霆）、《On a SunnyDay》（姜涛）、《今继》（柳应廷）、《四月物语》（林家谦）、《白夜行》（Gin Lee）、《用背脊唱情歌》（Gareth.T）、《纯银子弹》（吕爵安）、《给千亿颗星选中的二人》（陈卓贤）及《说谎者》（MC张天赋）。

第二阶段投票将于12月15日中午12时展开，至19日中午12时截止。此轮将从十强中决出最后五强，并于颁奖典礼当晚，由现场观众即场投票选出最终的「叱咤乐坛我最喜爱的歌曲」。