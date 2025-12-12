宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实

王祖蓝与太太李亚男日前出席活动，身为大埔街坊，二人提及早前发生的宏福苑五级大火时，神情严肃，倍感哀伤。王祖蓝更首度披露，有朋友于大火中不幸丧生，并详述了从失联到确认死讯的心碎过程，一度眼湿湿。

王祖蓝好友于大火中失联后离世

活动上，王祖蓝被问及大埔大火事件，他沉重地表示有朋友在事件中离世：「我们有认识嘅……走咗。」王祖蓝忆述，整个过程充满煎熬：「𠮶几天好困难嘅过程系，最初收到消息，大家就祈祷，仲希望会揾得返。」他指事发第一日，好友仍能与家人联络，但之后便开始失联，自此音讯全无。

失联后，他们经历了从抱有希望到慢慢绝望的阶段。王祖蓝语带伤感地说：「开始有个盼望，希望揾返……之后变成可能要接受（离世），要有心理准备。接受咗有心理准备之后，你需要接受呢个事实。接受事实之后，都希望（遗体）完整。」

王祖蓝欣赏港人守望相助

王祖蓝形容，整个寻人的过程就是不断与相关部门联络，等待消息，最终收到「找到」的结果。他亦借此感谢消防员的努力：「消防员好好。」最后，王祖蓝向朋友家人表达慰问：「希望我朋友嘅家人都可以……慢慢好起来。」王祖蓝指这次不幸事件，让更懂得珍惜眼前人，也指香港人体现了守望相助的精神。

王祖蓝吁珍惜眼前人

经历好友离世，王祖蓝对生命有更深体会，感慨「今日唔知听日事」。他和太太李亚男都呼吁大家要珍惜生命、珍惜每一日，并多关心家人和注重身体健康，「有少少唔舒服我哋就会去睇医生。」王祖蓝更透露，正因他不断提醒身边朋友去做身体检查，有朋友因而及早发现并治愈了初期的癌症，「医生话好彩你哋叫佢嚟！」

