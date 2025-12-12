Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻女王2丨借Man姐张家妍刘艳人生取态带出「女王」最新定义 王敏奕奉子成婚 囝囝「马国明」含金奶嘴另类回归

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-12 HKT
发布时间：21:45 2025-12-12 HKT

昨晚播出的《新闻女王2》刘艳（王敏奕饰）与PM马家明（吴业坤饰）这对「喜感CP」奉子成婚赢尽网民祝福，两人简单签纸并将婚戒纹于无名指的桥段，被网民大赞浪漫贴地，更与王敏奕现实中的婚戒形式巧妙呼应，当年王敏奕与曾国祥拍婚照时，也同样大晒「纹身婚戒」。

然而，剧情最令人惊喜的震撼弹，是二人将爱情结晶取名「国明」，与剧中已故的「佐治」马国明同名，让马国明以趣味方式「另类回归」。网民对此创意安排极为受落，笑称：「马明以一种意想不到的方式回归了！」更有合成照在网络热传，可见「马明头、BB身」的造型，口中还含著Man姐曾提及的「金奶嘴」，细节设计被赞心思十足。

不同现代女性人生取态

其实这几幕轻松又温馨的场口（即使Man姐对PM严厉训斥），也表达了作为现代女性，无论对于事业、爱情及家庭是怎样的决定，只要「遵从本心，坚守自我」，就已是「真正的女王」！无论是Man姐全力冲刺事业大杀三方、家妍为事业牺牲爱情、刘艳选择结婚生仔同时兼顾事业；三个人虽各有想法态度，但绝对没有对错之分。作为现代独立女性，无论最终选择家庭或是事业或是两者兼顾都没有对错，关键只要拥有自己决定人生的权利，任何选择都可以是好选择，佳导曾于网上这样回应网民：「可以自由选择自己的人生，决定自己的道路，承担责任带来的压力，这样才是真正的『女王』」

「乐妍CP」复合成焦点

此外，剧情另一焦点落在张家妍（李施嬅饰）与邵律师（高钧贤饰）的感情线上。上季因价值观分歧而分手的二人，本季关系逐渐回暖。昨晚结尾医院偶遇一幕，邵律师主动试探复合可能，却因家妍尚未准备好而尴尬收场，留下悬念。观众对「乐妍CP」能否破镜重圆大表关注，而高钧贤细腻演绎的温柔眼神与声线，再度赢得好评，被赞从「爆棚男友力」升华至「理想型老公」。而现实生活中，高钧贤不但是好老公、亦是廿四孝爸爸，女儿Liona更是超级可爱BB，李施嬅也曾私下探望高钧贤一家三口。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
2小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
03:20
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
4小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
13小时前
《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外
《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外
影视圈
6小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
13小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT