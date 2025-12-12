新闻女王2丨借Man姐张家妍刘艳人生取态带出「女王」最新定义 王敏奕奉子成婚 囝囝「马国明」含金奶嘴另类回归

昨晚播出的《新闻女王2》刘艳（王敏奕饰）与PM马家明（吴业坤饰）这对「喜感CP」奉子成婚赢尽网民祝福，两人简单签纸并将婚戒纹于无名指的桥段，被网民大赞浪漫贴地，更与王敏奕现实中的婚戒形式巧妙呼应，当年王敏奕与曾国祥拍婚照时，也同样大晒「纹身婚戒」。

然而，剧情最令人惊喜的震撼弹，是二人将爱情结晶取名「国明」，与剧中已故的「佐治」马国明同名，让马国明以趣味方式「另类回归」。网民对此创意安排极为受落，笑称：「马明以一种意想不到的方式回归了！」更有合成照在网络热传，可见「马明头、BB身」的造型，口中还含著Man姐曾提及的「金奶嘴」，细节设计被赞心思十足。

不同现代女性人生取态

其实这几幕轻松又温馨的场口（即使Man姐对PM严厉训斥），也表达了作为现代女性，无论对于事业、爱情及家庭是怎样的决定，只要「遵从本心，坚守自我」，就已是「真正的女王」！无论是Man姐全力冲刺事业大杀三方、家妍为事业牺牲爱情、刘艳选择结婚生仔同时兼顾事业；三个人虽各有想法态度，但绝对没有对错之分。作为现代独立女性，无论最终选择家庭或是事业或是两者兼顾都没有对错，关键只要拥有自己决定人生的权利，任何选择都可以是好选择，佳导曾于网上这样回应网民：「可以自由选择自己的人生，决定自己的道路，承担责任带来的压力，这样才是真正的『女王』」

「乐妍CP」复合成焦点

此外，剧情另一焦点落在张家妍（李施嬅饰）与邵律师（高钧贤饰）的感情线上。上季因价值观分歧而分手的二人，本季关系逐渐回暖。昨晚结尾医院偶遇一幕，邵律师主动试探复合可能，却因家妍尚未准备好而尴尬收场，留下悬念。观众对「乐妍CP」能否破镜重圆大表关注，而高钧贤细腻演绎的温柔眼神与声线，再度赢得好评，被赞从「爆棚男友力」升华至「理想型老公」。而现实生活中，高钧贤不但是好老公、亦是廿四孝爸爸，女儿Liona更是超级可爱BB，李施嬅也曾私下探望高钧贤一家三口。

