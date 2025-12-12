29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽

2020年港姐出身、现为TVB上位小花的廖慧仪近年走出人生低谷，专注事业发展。向来热爱运动、不吝展示健美体态的她，昨日（11日）在IG上传一段记录其运动日常的影片，大晒苦练多时的成果，但有眼利的网民却将焦点放在影片开头的引体上升动作上，指其臀部肌肉略显松弛，引发热议。

廖慧仪未练成蜜桃臀

影片以「Just another Thursday Eat, Train and Rest」为题，记录了廖慧仪充实的一天。影片开头，她身穿一件极度抢眼的蓝色紧身超低胸兼露背战衣，在镜头前吃减肥餐，之后到健身室进行引体上升。虽然超贴身的剪裁将其背肌线条表露无遗，但当她发力向上时，有网民指其臀部线条似乎未如理想，略显松弛，似乎仍未练成蜜桃臀。不过，在之后的跑步及带氧运动片段中，廖慧仪的结实的腿部线条依然非常吸睛。

运动过后，廖慧仪冲身，不少网民对此感到惊讶，「连冲凉都拍片？」及后她到水疗中心进行恢复，她亦大胆地将整个过程，包括冷热水浸浴及桑拿的部分都记录下来，片中她换上比坚尼晒身材，素颜上阵，皮肤状态极佳，身材曲线一览无遗，散发出健康性感魅力。

廖慧仪前男友轻生

廖慧仪自参选港姐以来便是非不绝。2020年她被传与《#后生仔倾吓偈》出身的小生孔德贤关系密切，导致与当时的圈外男友Sam感情生变。其后Sam不幸选择轻生，并留下遗书直指因廖慧仪而大受打击，更直指：「你用无数大话瞒住我跟另一个人出去」。事件令廖慧仪形象插水，更一度被指遭TVB「雪藏」，星途岌岌可危。

孔德贤惊爆已做「爸爸」？

廖慧仪再获TVB给机会

事过境迁，近年廖慧仪已走出阴霾，获公司解冻并安排参与剧集《新闻女王2》、《夺命提示》、《黑色月光》、节目《港女野人》等，事业重回正轨。今次她大方分享自己的健身日常，尽管身材细节成为网民讨论的焦点，但其展现出的阳光、积极态度，似乎已成功洗底，以健康的形象重新出发。

