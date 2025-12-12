Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李施嬅闻「我喜欢小孩」面有难色 担心「丧偶式凑B」决斩缆车崇健

影视圈
更新时间：20:45 2025-12-12 HKT
发布时间：20:45 2025-12-12 HKT

李施嬅与前未婚夫健身教练车崇健，早前参加内地综艺节目《再见爱人5》，尝试透过互动及真心对话挽回8年情，但节目中，接连揭示车崇健的极差态度。

李施嬅吐苦水

近期播出的一集节目中，当嘉宾问到李施嬅、车崇健喜不喜欢小孩子时，车崇健表现得好开心，「我喜欢小孩！」李施嬅面有难色，并称：「之前也想过想要小孩，但觉得如果我有小孩……我知道所有东西都要我去管，我去安排，我会很累。」

李施嬅透露两人有过生小孩子的打算，经深入讨论后终打消念头，她说：「有了小孩我肯定崩溃了，我肯定会没有了自己，然后全是投入在里面，没有自己的事业！我最后就不太想要了。」车崇健有许多坏习惯，屡劝不改，有网民笑指假若李施嬅诞下孩子，她根本就是「丧偶式带孩子」。在2022年，李施嬅眼部接受4次手术，不过车崇健全程缺席，甚至连求婚的钻戒的款式，亦不是她的心水。听到女方的指控，车崇健自责道：「8年后我才知道，伤了她这么深。」

