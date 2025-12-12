黎诺懿两子豪宅内演奏有人倒地！4岁细仔骚扰阿哥 8级钢琴高手「小春鸡」咁解决？

现年45岁的黎诺懿，2014年与前港姐李洁莹结婚，先后诞下两个儿子，分别是现年8岁的大仔黎峰睿「小春鸡」，以及刚刚4岁的细仔黎奕辰「小冬牛」，一家四口生活美满！黎诺懿日前在IG分享两子在豪宅内表演四手联弹的影片，两兄弟各有各弹，十分搞笑！

黎诺懿：莫札特碰上贝多芬

黎诺懿配上文字写道：「当莫札特碰上贝多芬。传说中的四手联弹。」在影片中，见到小春鸡坐在钢琴前专注弹奏莫札特的《土耳其进行曲》，并投入在音乐世界中，而站在旁边的细佬小冬牛亦「乱入」跟着哥哥弹奏，期间更越弹越投入，越阵越起劲，最后更兴奋得跌埋落地，不过小冬牛好快又爬起来，继续跟哥哥「合奏」。一直专心演奏的小春鸡，完全未有受到细佬「乱入」而影响节奏，全程投入弹奏，直至完成最后一粒音，才望向镜头展露出可爱笑容。不少民更大赞小春鸡叻仔：「哥哥好劲，一直无被影响」、「未来音乐界的新星」、「哥哥好厉害」、「其实最开心系见到两兄弟咁和睦，哥哥一啲都唔觉得弟弟骚扰，好兄弟」、「哥哥好叻」、「哥哥专注力好强」等。

相关阅读：「TVB 5亿驸马」8岁囝囝考获8级钢琴封音乐神童 2岁半起学琴拒儿子入娱乐圈：可以做专业人士

小春鸡获封音乐神童

其实年纪小小的小春鸡音乐天份早已展露无遗，在6岁时首次参加钢琴比赛获得冠军，实力备受肯定。黎诺懿早前透露小春鸡曾在逾千人面前表演都绝不怯场，今年已考获8级钢琴，因而有被网民封他为「音乐神童」。而细佬「小冬牛」，于今年10月亦开始学习钢琴。

相关阅读：「5亿驸马」黎诺懿贴地行深水埗！向旅客推介平价货 内地网民放错重点关注一件事