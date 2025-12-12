女星回收出轨男秘婚生女？曾卷杨幂婚变风波 与刘恺威深夜同房疑衣衫不整掀热话

内地女星王鸥在《瑯琊榜》中演「秦般弱」一角而为人熟知，她因曾传介入杨幂及刘恺威婚姻，曾引起香港网民讨论。日前她被拍到带著一名小女孩现身公园，画面温馨，引发外界讨论她是否已低调生女。据内地传媒拍到的画面可见，当日王鸥身穿米白色宽松棉服，搭配牛仔裤和棒球帽，打扮低调随性，同行有一名小女孩，由于她表现十足妈妈凑女，因此被推测该名小女孩就是她的女儿。

王鸥小心照顾「女儿」

从曝光的影片中可以看到，王鸥全程小心翼翼地陪伴在小女孩身边。起初，她紧紧牵著小女孩以防她走失，跟著小女孩的一路跑步，眼神始终没有离开过小女孩。在公园的游乐区，王鸥更是化身「女儿奴」，亲自上手推小女孩荡秋千，并蹲下用手机记录下这温馨时光，脸上满是藏不住的幸福感。整个过程充满了家庭的温暖与甜蜜，让不少网民感叹：「是温柔的妈妈」。

王鸥疑原谅出轨男大肚秘婚

这次疑似母女同游，也让王鸥的感情生活再次成为焦点。回顾她的感情时间线，2021年她与相声演员何九华的姊弟恋首曝光；然而恋情并非一帆风顺，2023年男方一度被传出轨，疑跟一名女子在车上激吻，让两人的关系变得扑朔迷离。尽管如此，2023年底有狗仔爆料称王鸥已经怀孕，并且仍与何九华在一起。到了2024年3月，王鸥短暂复工时，其身材状态就曾引发过外界的猜测。如今，王鸥疑带著女儿现身，亦令网民联想到她早前的怀孕传闻。从孩子的年龄来看，也与去年底的爆料时间线吻合，外界对于她是否已经与何九华低调完婚、孩子的父亲是谁等问题充满好奇。

王鸥与刘恺威深夜对剧本传绯闻

这并非王鸥首次因感情问题引发热议。她最为人熟知的热话，莫过于当年她与刘恺威的「夜光剧本」事件。当时，王鸥与已婚的刘恺威合作拍摄电视剧，却被狗仔拍到男方深夜独自进入她房间数小时，内媒更疑似拍到女方在房内下身只穿内裤的照片。事件曝光后，尽管双方澄清只是在「对剧本」，自称制片人也代为澄清指影片遭剪接加工，刘恺威也发声明否认，但刘恺威最终与杨幂离婚收场，仍难免令网民联想「夜光剧本」事件或是他们离婚的导火线。加上内地女星徐冬冬也曾连续发三条微博，暗讽王鸥根本就是「惯性小三」，也重创王鸥的形象。