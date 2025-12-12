麦明诗34岁生日玩雪晒全家甜蜜照 爱儿黑超Look萌爆曝光

去年3月与机师盛劲为结婚的麦明诗（Louisa），今年3月再添喜事，诞下了儿子，甚少公开家庭照的她，早前于8月时公开了当时5个月大的儿子近照。昨天是Louisa 34岁生日，她上载了多张一家三口在雪地拍下的照片，上载到网上。

露出两只细小牙齿

见一家三口穿得厚厚开心地拥在一起，虽然Louisa保持低调连儿子的百日宴也没有大搞，生日加上温馨的三人行实在是开心不已。她也贴出儿子独个儿站在玻璃桌边的照片，而9个月大的儿子虽然没有全貌可见，但看到了他下巴并露出了两只细小的牙齿，让人也能感受到一份可爱。难怪Louisa也留言表示「感恩能在一起的这份简单的礼物」，她的贴文引来多位圈中好友送上生日祝福，当中包括丁子朗、朱千雪、张名雅、乔宝宝及沈殷怡等。