《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将

50岁的汤盈盈在加拿大长大，有指其家境富裕，父亲在当地经营饮食生意，拥多间连锁式自助餐馆。汤盈盈1995年代表蒙特利尔来港参选华姐，虽然没有名次，却留在香港发展至今，嫁给洪金宝爱将钱嘉乐后，虽然减产但仍活跃于幕前，《爱回家之开心速递》成为她近年的代表作。。近日网上流传一张汤盈盈的童年照，当中见到已故一代巨星张国荣（哥哥），非常珍贵，亦引起网民讨论汤盈盈的家庭背景：「咁细个就可以同哥哥食饭，父母一定唔简单。」

张国荣展现亲和力

近日网上流出一张汤盈盈于11岁时与张国荣的合照，有指她是张国荣的小粉丝。「张国荣艺术研究会」公开照片，见到张国荣身穿灰色花纹衬衫，戴金丝眼镜，气质出众，笑容极具亲和力，而且为迁就汤盈盈的身高，不介意蹲下合照。

照片中的汤盈盈样貌与现在分别不大，只是多添一份稚气，童年的汤盈盈梳住一头80年代流行的电烫曲发，穿上白色花花衫，并戴上大耳环，脸圆圆眼仔碌碌，露出羞涩微笑，十分可爱。

汤盈盈样貌没变过

汤盈盈照片的发文者透露：「汤盈盈最难忘1986年11岁时，在加国看张国荣登台，晚上有机会和偶像吃饭，并且合照留念。」不少网民见到二人合照，而且可以与偶像食饭，非常羡慕汤盈盈。有网民留言：「佢样冇变过」、「充满鬼妹仔气质」、「儿童版汤盈盈，几得意」等。

