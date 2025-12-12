41岁戴梦梦宣布诞下萌爆女儿 打3百支排卵针人工受孕尝尽辛酸：生产过程脑袋空白

童星出身的戴梦梦（Renee）趁住今日（12日）41岁生日，在社交平台报喜，女儿Brianna已经出世。戴梦梦与与圈外人Kyle于2021年结婚，今年8月宣布怀孕消息，戴梦梦曾透露因为自己属高龄产妇，在接受人工受孕（IVF）的过程历尽艰辛，打过300针排卵针，才迎来女儿。

戴梦梦两周前诞B

戴梦梦今日在IG开心分享首张与囡囡的合照，见到BB表情多多，手仔脚仔长长，暂时看不出似爸爸还是妈妈。戴梦梦表示：「因为我在坐月中，冇错，我的小宝贝两个星期前来到这个世界了，佢同大家say Hello」。

戴梦梦今年生日多了囡囡陪伴，大赞是上天给予最大的礼物：「踏入不惑之年，没有马不停蹄一个月的生日庆祝，只是简简单单和家人吃了餐生日饭。我相信这份生日礼物是上天给我们最大的礼物，踏入凌晨12点，她已经跟我庆祝生日了，不让我睡觉、好好和我庆祝一番」。

戴梦梦无价的甜美

作为新手父母，戴梦梦感觉一点都不简单：「我们新手爸妈好似迷幻列车咁，同所有父母一样都经历紧照顾新生儿的阶段。是的，照顾new born一点都不简单，但是那种累及攰，心𥚃还是感到无价及甜美。」至于生日愿望，戴梦梦直言很简单：「就是希望妳身体健康、快乐成长，爸爸妈妈爱你。#四十加一 #不敢相信自己成为妈妈 #dadandmomloveyou #babygirl #Brianna #生产过程中脑袋空白一片 #新手爸妈 #多多指教 #边学边做 #感恩 #健康快乐成长」。

