PSY涉非法取得药物违反「医疗法」  遭警方突击搜查办公室没收手机  凭骑马舞红遍全球

影视圈
更新时间：22:25 2025-12-11 HKT
发布时间：22:25 2025-12-11 HKT

韩国歌手PSY以〈江南STYLE〉红遍全球，更被封为「江南大叔」，然而过去他也不少黑历史，包含逃兵、涉毒等。8月PSY再传违反韩国《医疗法》，韩国警方也在日前展开调查，已经针对所属公司P NATION办公室、车辆进行搜查扣押，据悉也是跟药物有关，还有一位医师涉案。

PSY涉嫌违规请人代理处方药物

综合韩国媒体报导，韩国首尔西大门警察署12月4日已经前往PSY所属公司P NATION在首尔新沙洞的办公室跟车辆进行搜查扣押，此举是因PSY涉嫌违反《医疗法》，不只如此，就连PSY的手机也被带走要进行数位鉴识，就是为了要掌握他违反规定取得药物的证据。P NATION坦承此事，并强调：「我们已经积极配合调查当局的要求，之后也会依照法律流程进行必要措施。」

相关阅读：为他人代领安眠药致歉 PSY涉违反医疗法被查

PSY三年前起没有面对面接受医院诊疗

实际上本案已在8月爆开，韩国警方当时就以违反《医疗法》针对PSY立案调查。原来PSY从2022年直到最近，都没有面对面接受医院诊疗，并从首尔某医院获得属于处方药物的精神药物，也就是Xanax（赞安诺）与Stilnox（使蒂诺斯）。这两种药物主要治疗睡眠障碍、焦虑症、忧郁症等，但具有高度依赖与成瘾性，需要面对面诊疗后才能开立处方。

PSY强调是请经纪人「代领药物」

P NATION当时对外回应：「由他人代领安眠药此事的的确确就是过失与疏忽。」但强调只有请经纪人「代领药物」，并没有冒用其他人名义开立处方以领取药物，确实是PSY被诊断出慢性睡眠障碍后，依照医疗人员指示并遵照处方剂量服用安眠药。另外，为PSY开立处方的某医院教授同样也作为嫌犯被调查。

【文章获TVBS新闻网授权转载】

相关阅读：PSY涉「非法取得药物」遭警调查 经理人代领安眠药 事务所发声明道歉

