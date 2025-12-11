Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白安登台重聚恩师李宗盛 获叮嘱「多长点肉」

影视圈
更新时间：23:45 2025-12-11 HKT
发布时间：23:45 2025-12-11 HKT

台湾「创作才女」白安日前发行个人第五张唱作专辑《星期八》，受邀重返「简单生活节」演出，距离她首次登台已经过了17年，让她感觉格外特别又开心：「这个音乐节对我来说非常重要，从10几岁到现在超过30岁，发现当你人生过了10年后，总会有新的契机，提醒你最刚开始做音乐的样貌。」

感激李宗盛在创作上给予指引

白安自13岁起便开始音乐创作，16岁时首次尝试将自己的创作Demo上传到StreetVoice，特殊的唱腔搭配独树一格的「白安式」创作风格，迅速让她累积大批支持者，这也成为了她音乐路上非常重要的转捩点。接着也获选登上简单生活节舞台，一曲《bird》惊艳全场，也因此被李宗盛相中，签下唱片合约，此后李宗盛一路成为她的师父、恩师与伯乐，对她而言更像是音乐路上的「父亲」角色，在创作与人生上给予许多方向与指引。

与李宗盛碰面叙旧

巧合的是，白安今次演出正好与李宗盛是同一天登场，她特别与许久未见的李宗盛碰面叙旧。一见面李宗盛便展现出长辈的关心与幽默：「浏海好看！但多长点肉吧，增重三公斤就好，身体要顾！傻傻。」两人许久未见，不仅话家常，也相约过年期间要一起吃顿饭。李宗盛大哥也对于能再次参加简单生活节也感到非常开心，他的率真与热情感染了整个后台，让白安仿佛又回到自己10几岁刚踏上音乐路的那一刻。

