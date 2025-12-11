《杀手#4》导演梁居英出席映后分享会 老友陈柏宇撑场 自荐续集演坏杀手

新晋港产动作电影《杀手#4》由《一秒拳王》《浊水漂流》监制文佩卿领军、联同新晋导演梁居英编剧及执导，香港当红小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大梁，化身「外卖仔杀手」，联同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、斋藤工与及香港著名演员朱栢谦及韦罗莎等一起演出！

陈柏宇与导演梁居英认识多年

电影入围美国奇幻电影节（Fantastic Fest） 、平遥国际电影展「藏龙单元」和成为今届香港亚洲电影节「闭幕电影」，更于今年金马奖共获得五项提名，成最多提名的港产电影！导演梁居英及监制文佩卿昨晚特意出席分享场，期间获导演多年好友陈柏宇惊喜撑场支持！两人先来一个拥抱，导演感谢陈柏宇特意入场支持，而陈柏宇亦先赞赏《杀手#4》：「画面很美，真心！」之后笑问导演：「我之前帮你拍的那个作品为何仍未见？」原来柏宇曾帮导演拍过一部实验作品，导演更大赞柏宇是一个非常好的演员！陈柏宇表示认识导演已很久：「我知道你一直是很勤力的人，只是一直欠一个机会，看到你做到了很替你高兴。」问到如果有第二集出现，陈柏宇会否愿意做其中一个杀手角色，他笑说当然可以：「我是『杀手负义』、忘恩负义的那个『负义』，做一个坏的杀手！」陈柏宇一直知道导演有这个梦，10年前已帮导演拍过实验作品，导演表示这次《杀手#4》经历了7年时间，由将故事想法去跟监制谈、到筹备、经历疫情、再又处理日本剧组等事情，所以现在看到成品非常高兴，柏宇也表示：「我也很戥导演你开心！」