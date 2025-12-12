62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人

现年62岁的「金马影帝」谢君豪演技精湛，早已是公认的好戏之人。他在1997年便凭借电影《南海十三郎》一举夺得台湾金马奖最佳男主角，近年在话题电影《毒舌大状》中饰演大律师表现精彩，跟黄子华擦出亮眼火花，同样赢尽口碑。事业上，他今年更荣获《第19届香港艺术发展奖》的「艺术家年奖（电影）」，可谓再创高峰。但近日这位影帝被网民捕获就引来热议，因为谢君豪忽然暴瘦，更被网民指断崖式衰老，令人十分担心其健康状况。

谢君豪忽然暴瘦极憔悴

日前有网民在健身室巧遇谢君豪，并将合照分享至社交平台。照片中，谢君豪的状态与以往相比判若两人，出现断崖式衰老的迹象。从照片中可以清晰看到，谢君豪的身形明显「细了几个码」，整个人忽然暴瘦，衣衫挂在其单薄的身上，看起来有些许寒背。他的面颊凹陷颧骨突出，脸色呈现青灰色，看起来相当憔悴。此外，他的黑眼圈亦严重，眼神略带疲惫，就连胡须也见斑白，与昔日镜头前总是精神奕奕的形象大相迳庭。

谢君豪6月获奖状态一流

虽然谢君豪从非走偶像路线，但一直以来都将状态维持得相当不错。这次曝光的照片，其苍老憔悴的模样与他不久前在银幕上的形象形成巨大反差，即使在今年6月，谢君豪获颁艺术家年奖时，状态亦与现时差天共地。

谢君豪断崖衰老令人忧心

当时的谢君豪面色红润，身型带点丰满，眉梢眼角尽显自信，跟现时的落寞状态相差得实在太大，令人难以不去为他忧心。不少粉丝及网民见到谢君豪现状都大感错愕，纷纷留言表示担心：「瘦得太夸张了」、「发生什么事了？」、「希望只是为新角色做的准备」、「豪哥要保重身体啊！」。

