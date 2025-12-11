Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王敏奕拉票唔敢打搞老爷 蔡洁角逐视后信心低︰睇好佘诗曼

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-11 HKT
发布时间：21:45 2025-12-11 HKT

王敏奕、蔡洁等（11日）出席TVB台庆剧《新闻女王2》宣传活动，众人以全黑T恤现身，总监制钟澍佳称，因应大埔宏福苑五级火意外，剧组制作素色衣服。

《驱魔龙族马小玲》串流平台播放

王敏奕凭该剧提名「最佳女配角」，她感谢各界的支持，问老公曾国祥是否投她一票？她笑言叫老公开帐号，老爷曾志伟是否投她一票？王敏奕即笑指「不要搞他」，并睇好龚慈恩获奖。蔡洁凭《执法者们》提名视后，明言信心低，睇好Man姐佘诗曼，「女配角」则睇好王敏奕，赞其演出值得奖项肯定。

提到蔡洁演出的电影《驱魔龙族马小玲》未有在院线上映，改于串流平台播放，问她可感到可惜？她说：「不会，最后在哪个平台播放，不是演员可过问的，我无所谓，剧组有他们的考虑，最重要是令更多人欣赏得到，而且今时今日的影视界有很多变革，我都在适应和学习中。」

