何超莲罕晒内衣美照骚豪门气质  喱士花边难掩丰满上围  赌王「最美千金」名不虚传

更新时间：22:00 2025-12-11 HKT
发布时间：22:00 2025-12-11 HKT

赌王「最美千金」何超莲自2023年与内地男星窦骁于峇里岛大婚后，因夫妻二人为工作聚少离多，屡传婚变消息，但近期何超莲及窦骁多次被齐齐捕获，已完全打破婚变传言。心情大靓的何超莲，于社交平台大方分享了一系列内衣靓相，呈现绝佳的性感状态和超高颜值。

何超莲喱士内衣美不胜收

在这辑照片中，何超莲身穿一套缀有精致喱士的白色居家服，散发著慵懒而优雅的气质。上衣的V领设计巧妙地饰以喱士花边，若隐若现见到其丰满上围，并小露性感锁骨与白皙肌肤；其中一张照片中，她更换上同系列配有蕾丝滚边的短裤，盘腿坐在地毯上，一双白滑修长的美腿展露无遗，引人遐想。

相关阅读：何超莲懒理婚变传闻香港叹平民茶记  阿伯拧头丧𥄫成焦点  地方浅窄坐得迫毫不介意

何超莲颜值在线透幸福光芒

现年34岁的何超莲保养得宜，皮肤白皙紧致，颜值持续在线。照片中的她时而对镜头温柔甜笑，时而俏皮单眼，散发著幸福的光芒，心情显然极佳。贴身的衣物完美勾勒出她纤细而婀娜的身形，无论是轻靠墙边还是随意坐下，举手投足间尽显名媛的优雅与自信。

相关阅读：向太爆料闹风波？何超莲窦骁传婚变后首同框 澳洲冲浪被捕获 一举动证感情现况

