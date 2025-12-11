Now United 再登马场劲歌热舞 为马会两大年度压轴盛事演出

由香港赛马会（马会）联同 XIX Entertainment 打造的「星动发展计划」，自今年五月启动以来，将国际流行组合 Now United 带到香港，透过音乐与舞蹈，把青春力量带进城市不同角落，为本地年轻人带来跨文化启发与交流机会。他们以行动支持年轻人追梦，经过多月于香港进行一系列交流和粉丝活动后，Now United 于上月展开世界巡演，将以马匹为灵感创作的单曲《Giddy Up》带到去葡萄牙及巴西多个城市。

带来多首充满动的代表作

日前，Now United 一众成员经已返港，为马会年度两大压轴盛事——「浪琴国际骑师锦标赛」及「浪琴香港国际赛事」带来连场演出。昨晚（10日）他们再次登上跑马地马场的舞台为「浪琴国际骑师锦标赛」担任表演嘉宾，15位成员包括代表中国香港的曾家莹、北京的王南钧及澳洲的 Savannah Clarke 等齐聚香港，在赛事间带来多首充满动感活力的代表作，为现场观众带来劲歌热舞。

首度登沙田马场亮相

Now United 成员自8月陆续来港，期间拍摄真人骚及多首MV，透过社交媒体向全球数百万追随者分享他们的香港体验，展现本地赛马文化与城市魅力。今个星期日（14日），Now United 将首度登上沙田马场亮相圈舞台，为「浪琴香港国际赛事」呈献压轴演出！

