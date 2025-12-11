Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴浩康咪神旧爱丰胸影片曝光  上身赤裸上围任搓揉效果震撼  汹涌跌荡证绝无僭建

更新时间：21:00 2025-12-11 HKT
发布时间：21:00 2025-12-11 HKT

现年37岁的吴浩康旧爱、以骄人身材闻名的女星崔碧珈（Anita），一向不吝于在社交媒体上展示其性感曲线，吸引大量粉丝追踪。家境富裕的她，近年生活无忧，更经常分享其奢华生活点滴。然而，即使已拥有被誉为「最强Body」的澎湃上围，崔碧珈对美的追求似乎永无止境。

崔碧珈进行丰胸疗程

近日，崔碧珈在个人Instagram上分享了一段她接受丰胸疗程的影片，画面极尽震撼，瞬间引起网民热烈讨论。影片中，崔碧珈疑似上身赤裸，躺在美容床上，由工作员手持专业仪器，在她的胸部不断来回搓揉按摩。在仪器的推动下，她本已丰满的胸部形成了波涛汹涌、上下跌荡的视觉效果，画面极度性感吸睛。

崔碧珈「纯天然代表」

崔碧珈在影片中标示，这次是「做面又做胸」，能够「同时一齐做提升同饱满」。这段影片也意外地成为她天赋本钱的铁证。有网民看过影片后留言指出，如此柔软和自然的晃动状态，正正证明了她的「最强Body」是真材实料，绝无后天「僭建」，大赞她是「纯天然代表」。

