翻版「最美港姐」悲哀疾呼「有人要我吗」 内地公开征男友  情路坎坷更曾被骗毕生积蓄

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-11 HKT
发布时间：19:00 2025-12-11 HKT

现年43岁、曾有「翻版朱玲玲」之称的前港姐陈思齐（原名：陈凯怡），近年淡出香港娱乐圈并移居佛山，与前TVB小生蔡淇俊一同经营鸡脚生意。虽然事业找到新方向，但她的感情生活一直空白。近日她透过社交媒体发布影片，勇敢地公开征求男朋友，并剖白了作为「大龄盛女」的心路历程，大声疾呼「有冇人要我呀」，颇为令人唏嘘。

陈思齐羡慕情侣成双成对

陈思齐于影片中回应网民「你仲未嫁咩？」的催婚留言，坦言「你们一个二个都在催我结婚，其实知不知道，我真的已经尽力啦！」她表示，自己不直播带货的日子，就会回香港照顾妈妈，在街上看见别人成双成对、牵手成功，内心不禁充满「羡慕、妒忌、恨」，字里行间流露出对爱情的渴望。

陈思齐择偶唯一条件令人唏嘘

对于外界总认为她择偶条件苛刻，陈思齐在影片中大声喊冤：「你们每次说我拣老公好高要求、很苛刻，我其实只不过想揾个多头发的而已，不过分吧？」这个出人意表的简单要求，让不少网民会心一笑，也感受到她幽默背后的一丝无奈。陈思齐表示，现时真正正困扰她的不是孤单，而是身边的人不断追问「你为什么不结婚啊？」的压力。

陈思齐疾呼「有人要我吗？」

在影片的最后，陈思齐终于鼓起勇气，决定公开「登记」，希望能找到那位「多头发的真命天子」，并大声呼喊：「有人要我吗？」。她表示，无论结果如何，自己都会继续做好自己，并希望其他和她一样的「大龄盛女」们，都能找到属于自己的幸福。

陈思齐曾遭朋友骗财

陈思齐多年来感情路上仍然一片空白，而她更曾遭朋友骗去毕生积蓄：「我将积蓄借咗畀朋友应急，当然最后系一去冇回头，连个朋友都唔见埋。然后我就挨到身体出问题，连个免疫系统都坏埋」。

