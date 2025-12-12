71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力

韩马利（Mary姐）继老公杜燕歌去年离巢后，今年在TVB官网上已消失，悄悄离开效力逾40年的TVB，并与老公移居中山和惠州，过半退休生活。韩马利日前被网民见到生活休闲，与老公在中山行超市外，原来还有一爱好近日在网上曝光，有网民见到照片打上笑到喊Emoji，在见多疯狂。

韩马利忍不住自嘲

韩马利前日（10日）在IG分享照片，见到走廊位置堆满货品，大量包裹估计是淘宝、拼多多的产品，目测约有40件。韩马利对于自己的强劲购买力都忍不住自嘲：「每次回家都有它们列队欢迎，真不知道是好嬲定好笑，还是有点过份？」

韩马利日前与老公行内地超市，二人戴帽打扮随意，未被太多人认出。韩马利走在前方专注地四围望，边行边揾入手货品，杜燕歌则陪伴在身后，韩马利其间见到适合的货品便摆上车，花钱力强。

韩马利曾患脑膜炎险死

杜燕歌是韩马利的第三任丈夫，二人1989年结婚后，曾移民到澳洲生活，虽然韩马利曾经怀孕，可惜不幸流产，之后二人协议不生育，并认许绍雄的独女许惠菁做契女，一直相爱至今。韩马利曾于2019年患上脑膜炎，当时因发烧感冒菌入脑，一度昏迷住院数星期，濒临死亡边缘，体重更下跌10几磅，还引发情绪病。韩马利休养期间获老公杜燕歌悉心照顾，逐渐回复健康状态。

