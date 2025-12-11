宋熙年饼印妹新西兰梦幻婚礼曝光 型佬老公融入靓人家族 家境富裕拥澳洲两层独立屋

前华姐冠军宋熙年的饼印细妹早前曝光婚前派对，家姐宋熙年撇甩老公陈智燊（Jason）及两个儿子，分享妹妹告别单身的喜悦。今日（11日）宋熙年在IG分享一家人身处新西兰皇后镇的合照，见证妹妹出嫁，因一句留言引起网民关注。

宋熙年父母带新娘进场

宋熙年与结婚9年的老公陈智燊，带同大仔陈裕炘（Damon）和细仔陈昆佑（Jamie）出席胞妹的婚礼，宋熙年的父母更盛装现身。宋熙年为两子穿上一样的西装，打扮得似小绅士，还细心写下祝福姨姨的贺词。宋熙年两姊妹与妈妈笑得灿烂，而且五官相似，如饼印一样。至于宋父的外形则似韩国叔叔，两夫妇一同带领女儿入场，可见一家人非常有爱。

宋熙年的妹妹拣选的婚礼地点在山上，行礼期间四面都好大风，更见到新郎的西装、新娘的裙摆，以及布置的鲜花都随风摆动。一对新人脸上流露幸福又甜蜜的笑容，气氛感染现场观礼的一众宾客。

宋熙年祝贺妹妹新婚

宋熙年今日在IG分享影片及合照，并留言祝贺妹妹喜结良缘，以英文留言：「见证两位美好灵魂的结合，开启一段充满爱、喜悦、尊重和无数珍贵回忆的新篇章。致新婚的宋先生和宋太太！感谢你们让我们两家人在这个美好的日子里相聚。永生难忘。我爱你们！#loveandfamily #TheSongs」。宋熙年当中写上「To the new Mr. & Mrs. Song」，引起网民好奇，妹妹的老公是否同样姓「宋」，引起讨论。

宋熙年家境富裕老家为两层高独立屋

宋熙年6岁时随父母移民到澳洲悉尼，父母入住的独立屋共两层连后花园以及游泳，空间绝对十足，宋熙年试过拍老家开箱片， 因妹妹早已搬走，目前只有两老居住，虽然屋龄已接近20年，但依然保养得十分新净，属老牌豪宅。宋熙年老家放有不少大型摆设，如巨型鱼缸、花瓶，茶柜等等，客厅面积相当巨大，摆有三张沙发和宋熙年06年参加悉尼华裔小姐的奖品之一按摩椅，依然空间感十足。

