舒淇素颜上阵演农妇 强忍皮肤过敏之苦连日暴晒

舒淇担任出品人的2025压轴电影《寻她》将于12月18日港澳同步上映，故事讲述饰演农妇陈凤娣的舒淇，为了寻找失踪女儿，不惜对抗整个村庄的农妇的故事。她这次面对不少挑战，不仅深入体验农村生活，苦练岭南粤语，且为了传神演绎农妇一角，全程素颜演出，即使她长期受紫外线过敏之苦，仍坚持在烈日当空下完成在甘蔗林的外景拍摄。

喜配合年轻导演

其实舒淇多年来受紫外线过敏困扰，严重时甚至无法上妆，让她不得不暂停工作，让皮肤好好休养。因此她每次在拍戏时总是厚厚地涂上防晒，保护肌肤免受刺激，坦言当得知要扮演农妇时，心中也曾犹豫：「刚开始其实犹疑了好一阵子，自己对紫外线过敏，而这戏又有很多外景，需要在甘蔗林长时间拍摄。我看过导演的短片作品后被吸引下来，到底透过这位年轻导演的视角拍出来的陈凤娣，会怎样呈现呢？」提到与导演陈仕忠首次合作，舒淇明言每天都在生导演的气，她幽默说：「我和导演很多时候为了对角色的演绎方式，都在『拉锯』，都被导演『气』！比如有些表演，我希望能够有层次递进，但导演希望我一步到位，这些互动也很有推动力，是我最初希望和年轻导演合作的原因。」同时赞赏导演充满活力，将农村世界描绘得既魔幻又富生命力，「最让我兴奋的是，我演的农妇角色不需要减肥！」

此外，舒淇在片中同时肩负母亲、女儿、妻子等多重身份，在男尊女卑的农村社会中压抑求全，再到一步步唤醒自我，那挣扎与勇气，跟她演过的角色不一样，有着深刻的体会，她觉这次演出「特别苦」，「现在许多女性也有这种感觉，好像咬着牙关生活。为了生活，要迁就各方，被一种不能说出来的力量所束缚，心里压抑。」

在处理角色上，舒淇透露：「我要思考她如何笑着面对生活，仔细想想，这角色其实过得也不错，有爱她的老公，有个可爱女儿，婆婆对她也不差，那她还在纠结甚么？我要为角色找个方向，这个过程很能触动我心。」