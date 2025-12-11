韩谐星朴娜莱允许「假医生」打针涉非法用药 被爆职场欺凌宣布停工

近日韩国爆出不少丑闻，继赵震雄后，曾夺得「MBC演艺大赏」的韩国搞笑女艺人朴娜莱被爆职场欺凌前经纪人，又涉非法医疗。日前她宣布在风波解决前，会全面无限期停工。

拍片不是为了威胁

昨日节目《JTBC事件班长》再度公开前经纪人A某的最新说法，A某提到她曾拍下朴娜莱接受俗称「注射阿姨」的注射的画面，但强调 「不是为了威胁」，是因为怕朴娜莱出事。「注射阿姨」已被韩医生协会证实不是注册医生，她涉非法医疗，将面临最高的5年监禁。

A某表示朴娜莱常在自己家中，以及位于一山区的「注射阿姨」家中，甚至在车上注射，「她常常一边打一边睡觉，但『注射阿姨』会在她睡后继续加很多不同的药，看了太震惊，怕出事才拍照留证。」A某还称朴娜莱曾说过对方「看起来不像医生，但又有点像」，似乎对该女士来历也不清楚。

娱乐记者出身的YouTuber李镇浩亦爆料指「注射阿姨」的学历其实只有高中程度，她本来只是在诊所为客人植眼睫毛，「她假装是整容手术的持牌专家，但她刚高中毕业。她受雇于首尔一家美容诊所担任植眼睫毛的助理。」李镇浩再指朴娜莱未有查证「注射阿姨」是否注册医生或护士的行为，是不可接受的，她若果明知而故犯是不合法，警方将会进一步调查。