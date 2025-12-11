Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家

影视圈
更新时间：14:14 2025-12-11 HKT
发布时间：14:14 2025-12-11 HKT

马国明曾任煤气公司工程师的父亲最近离世，今晨（11日）《星岛头条》独家直击马国明为离世爸爸举殡。马父的丧礼进行得非常低调，并无任何宗教仪式，昨晚（10日）在世界殡仪馆设灵，大殓仪式于今晨完成后，灵柩移送到歌连臣角火葬场进行火化。

马国明神情哀伤

马国明一身黑色素服，负责捧父亲遗照登上灵车，到达火葬场时，停车扰攘约五分钟，由工作人员移送灵柩进场，马国明捧爸爸的遗照落车，到达大堂入口静候大约10分钟，期间马国明与工作人员了解仪式流程。随后同样以全累打扮、戴上粗框眼镜的马国明太太汤洛雯，陪同奶奶及其他亲友乘旅游巴抵达，汤洛雯细心扶奶奶落车，一行人步向大堂入口汇合马国明，一同进场。

马国明汤洛雯致意

火化仪式结束后，丧礼堂官带领现场大约30位亲友槛过火盆，马国明神情哀伤拖住老婆离开，两人槛过火盆后，再一左一右细心扶住马国明妈妈上车，期间汤洛雯向记者合十致意。记者在众人上车前问马国明可否讲两句，他只表示：「有心啦，有心啦。」之后扶母亲上旅游巴离开，汤洛雯再次向记者合十表示有心。

