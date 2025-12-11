71岁世界级歌手家中身中多刀惨死 儿子涉杀人被捕过程曝光 31岁亲儿有精神病纪录

曾获格林美奖（Grammy Awards）提名的世界级男中音歌唱家朱比兰特赛克斯（Jubilant Sykes），于当地时间12月8日晚，在美国洛杉矶圣塔莫尼卡家中遇刺身亡，终年71岁。警方经初步调查后，以涉嫌杀人罪逮捕死者31岁儿子麦卡赛克斯（Micah Sykes）。Jubilant的经理人公司发表声明，证实其死讯。

Jubilant Sykes身中多刀当场不治

综合外媒报道，警方于12月8日晚接获「有人遭受攻击」紧急报案，赶抵现场后，发现Jubilant Sykes身中多处刀伤，当场宣告不治。其31岁儿子Micah Sykes因在现场，被警方列为杀人嫌疑人逮捕，Micah Sykes在过程中未有反抗。

相关阅读：20岁男歌手D4vd车厢藏尸警方派员搜查住所 车内藏15岁失踪少女被肢解尸体 手指刺青与D4vd相同

警方表示在现场揾到一把疑似作案用的凶器，目前正连同其他物证进行鉴识：「全案的具体状况仍在调查中，将请洛杉矶县地方检察官办公室审议，并考虑是否将对Micah提出诉讼。」有报道指Jubilant Sykes的儿子Micah有精神病史，过去曾多次因精神状况不稳，行为暴力引发争端，暂未清楚是否与是次案件有关。

Jubilant Sykes曾获格林美奖提名

Jubilant Sykes是美国备受推崇的古典音乐家，其音乐风格独树一帜，完美融合福音、爵士、民谣与古典乐。Jubilant Sykes富有磁性又温柔的男中音声线，以充满情感的演绎方式，让Jubilant 在古典乐界享有盛誉，曾到纽约大都会歌剧院、卡内基音乐厅、伦敦巴比肯艺术中心等世界顶级场地演出。Jubilant Sykes于2010年凭传奇作曲家李奥纳德伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的《Mass》精湛演出，获得格林美奖最佳古典专辑提名。

相关阅读：20岁知名爆红男歌手车辆发现被肢解且严重腐烂尸体 正举行世巡演出称仍正常进行震惊娱圈