钊彤宁要自由唔泊「大码头」 欣赏林芊莹终等到机会合体

钊彤和林芊莹今日（10日）出席广播剧《生成式恋爱》记者会，两人都是首次演广播剧，钊彤透露，离开女团Beanies经已半年，这段时间一直专注音乐工作；形容自己现在是独立歌手，许多工序都要一脚踢，同时自由度比以前高。

钊彤做独立歌手有辣有唔辣

钊彤续说︰「团体工作时会有不同的意见，独立去做就有自由度，好处是有话事权，所有事都要全权自己负责。每样嘢都有好有唔好。我不用洽谈工作，有同事帮手，我专心在音乐上，作出决定。（有无想过再签公司，大树好遮荫？）有想过，想了5分钟后就没有再想，而且无公司向我招手。自己做住先，现在有练结他，想学各种技能，会继续努力。」

是次广播剧的主题曲《雪花》由钊彤填词，问到为何不争取主唱？她笑说唱自己作品就可以；广播剧有许多人参与，能成为其中一份十分开心；又说与林芊莹早已认识，终于等到合作机会，期待火花。