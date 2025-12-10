Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒

影视圈
更新时间：16:07 2025-12-10 HKT
发布时间：16:07 2025-12-10 HKT

现年49岁的TVB视帝陈山聪，近年虽然在TVB的剧集产量似有减少，但人气丝毫不减，工作依然接个不停。今年曾到马来西亚拍摄贺岁片的他，近日再到槟城，在一艘邮轮上登台献唱，尽显万人迷魅力，这位视帝劲亲民一度令热情粉丝疯狂，于现场出现混乱，更吸引打扮超性感的粉丝埋身。

陈山聪邮轮登台状态一流

有现场粉丝将现场盛况放上小红书，见陈山聪当晚状态大勇，容光焕发。他以一身精心搭配的「潮Look」登场，黑色天鹅绒外套配上豹纹拼接袖，内搭一件抢眼的桃红色泼墨图案长版白恤衫，造型时尚有型，完全不像即将「入五」之龄。他在台上深情献唱Beyond的经典金曲《喜欢你》，更走到台下与粉丝作零距离接触。

相关阅读：48岁TVB视帝罕晒家庭照为独子庆祝5岁 曾背妻夜蒲婚戒「失踪」两度传婚变

陈山聪走入粉丝群惹混乱？

陈山聪一走进观众席，立即引来全场粉丝疯狂尖叫，场面「群情汹涌」。粉丝们蜂拥而上，争相与视帝握手及合照，一度造成混乱。面对热情的粉丝，陈山聪表现得极为亲民，无论对方是资深的大妈粉丝，抑或是年轻貌美的妙龄女郎，他都来者不拒，一一满足她们的合照要求，全程笑容满面。期间，更有一位穿着性感的女士成功「埋身」，近距离捕捉偶像的风采，可见视帝的魅力确实没法挡！

陈山聪曾传婚变

陈山聪于今年初，曾被指婚姻出问题，久未晒出夫妻照外婚戒又「失踪」，而且经常独自凑仔，陈山聪当时对传闻一笑置之。陈山聪之后更被拍到在吉隆坡享受夜生活，到当地著名夜店狂欢，因而传出背妻夜蒲。

陈山聪解释为何不戴婚戒

陈山聪之后曾解释为何不戴婚戒：「呢个好耐嘅事，冇戴戒指好耐啦！因为陈太已经讲咗……嗱，真心，点戴戒指啫？如果我拍紧戏嘅时候点戴？呢个系……我觉得唔需要再答啰。」陈山聪曾透露老婆Apple不戴婚戒的原因，是因为对方发胖。

相关阅读：陈山聪IG片泄与女神跑友狂欢实况 撇甩妻儿「寻欢」 TVB男星爱妻都在场

