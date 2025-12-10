Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申晒温馨孕照轻吻老婆巨肚 怕丑被打仅贴一张靓相

影视圈
更新时间：15:45 2025-12-10 HKT
发布时间：15:45 2025-12-10 HKT

方力申在今年情人节宣布与拍拖两年多的女友叶萱（Maple）结婚，到了父亲节又公布老婆怀孕喜讯，而女儿预计今年年底出世。卸货在即，继日前Maple 挺着巨肚现身杨千嬅的演唱会后，准爸爸方力申今日（10日） 再于社交网兴奋大晒与太太拍下的一辑孕照，画面温馨有爱。

方力申轻吻老婆肚皮

方力申早已预告将会陪老婆入产房生B，而早前他亦透露已为女儿想好英文名叫Isla，万事俱备，而即将为人父的方力申难掩兴奋，今日在社交网大晒一张与老婆拍下的孕照；相中虽然未见Maple 露面，但孕肚已经相当大，二公婆齐齐穿上黑色情侣装，手上分别带上一金一银的结婚戒指，相当抢眼。方力申摸住老婆轻吻她的肚皮，画面温馨，十分甜蜜；然而方力申相当怕羞，只post得一张照片，他解释表示：「@andrewcoffeehouse 系影咗好多靓嘅『大肚』相，但系我唔想俾人打，所以净系post呢张，嘥咗你喇老友。」网民都纷纷留言送上祝福，并要求睇更多靓相。
 

