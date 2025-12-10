「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版

「大食女神」雪儿（Suet E）又被公审！日前有网民在Threads发文称在日本的热海海上花火大会上，见到一名身穿浴衣的女子全程打灯、站在人群最前影相打卡，而当时海滩上所有人都是坐在地上观赏花火，亦未有人打灯影相，此举令其他观众的视线被阻挡而引起网民公愤。事后有网民认出这女子是雪儿，纷纷留言围𥎦兼直斥「影衰香港人」。

被网民围攻的雪儿其后在IG发文道歉，但网民不卖帐，不单重提雪儿曾在2023年于元朗超市盗窃鸡饭和两盒牛奶被捕事件，更爆出已结婚的雪儿竟与前微辣成员霍哥「甜游」，怀疑雪儿背夫派帽两人发展「地下恋情」，昨晚（9日）雪儿又在IG再度发文解释其婚姻状况。

「大食女神」雪儿解释现时婚姻状况

「大食女神」雪儿在昨晚（12月9日）在IG再为打个人社交平台发文道歉，并解释现时婚姻状况，全文如下：

对于本人在7/12/2025热海花火大会所做的行为

影响了不少观赏烟花的观众

深感抱歉 承认我补光站立拍摄这个行为十分鲁莽、自私

没有留意身边环境和礼仪

犯了这个严重的错误，十分后悔

再次对受影响的人说声对不起！ 另外网上讨论我的感情状况，必须要澄清 :

1. 片中人确实是霍哥

2. ⁠因为我没有好好交代我的感情状况，而引起了很多不必要的误会。我跟我前夫因为生活理念和价值观的分岐，已经分开与分居了一段时间，他是一个善良的圈外人，见到很多人不停DM他Tag他，感到很心痛。

希望大家不要再打扰他，我前夫只是一个普通的圈外人，不懂得面对这些事情，在得到他的同意后，我决定在此作一个澄清，同时亦不想再因我个人的事情影响到他的生活。 我为此事引起大家的误会，真的非常抱歉，同时亦希望大家不要再作其他猜测

霍哥回应被网民炮轰

霍哥亦有在雪儿的发文下留言：「我也为这次的事件向大家道歉，只顾着拍照，没有顾及到其他人的感受。对不起。」但未有恋情解画，事件再成为热讨，有人说：「睇过条片，已经有人劝喻佢哋，但系佢完全唔理会，甚至更加变本加厉，真系影衰香港人！」、「分居系离婚，的确系未可以合适公开嘅。」、「出个po 啦，条女都出po 道歉，无理由你男人老狗喺度讲句就算啊？ 畀啲担带啦！」、「其实如果真系行得正企得正做咩唔澄清有定无同人拍拖？唔系咪唔系！系咪系啰！你惊咩？都系前夫啦！你惊咩公开？」、「粿粿同王子翻版！」

雪儿近年多次成为热议人物

雪儿近年多次成为热议人物，今年9月曾在红磡老龙坑街，因拍摄走失小猫以助其寻主，将手袋暂放一旁却忘记取回。事后她翻查闭路电视，发现一名女子偷走了手袋。雪儿最初在threads表示只希望能寻回袋内的身份证及信用卡等重要证件，故未有即时报警。惟等候多日未果，最终向警方求助，警方经调查后拘捕一名58岁菲籍女子，并成功起回涉案失物。失袋事件令雪儿被翻旧帐，雪儿在2023年曾因在元朗涉嫌偷窃鸡饭被捕，事件一度令其形象受损，她曾表示当年的行为并非因经济拮据，而是源于严重的情绪问题，根源与初入行做模特儿时的不愉快经历有关。雪儿称当时一位合作过的摄影师以「仅供个人留念」及「会用光影遮盖私处」等话术，诱骗她拍摄性感暴露的照片。岂料这些私密照多年后竟在网上流出，甚至被人用作贩售图利。事件令她遭受大量网民的言语攻击与骚扰，身心承受巨大压力，更坦言当时「生不如死」，事隔多年，雪儿已勇敢面对过去并接受心理治疗，积极走出阴霾。