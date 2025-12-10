「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品

44岁台湾艺人金刚（李信樵）当年来港主持《超级游戏奖门人》，因广东话咬字不清，大受观众欢迎，其后亦在节目中获曾志伟重用，曾是曾志伟的爱将之一。金刚自离巢北上发展后，积极拍片经营社交平台，但早前却曾传出死讯，最终要现身澄清报平安。金刚的健康状况受关注，近日他在IG分享一条做身体检查的影片，发现当中出现「积弱不振」，与金刚的生活习惯有关。

金刚检查前空腹

金刚前日（8日）在IG公开体检影片，由于要做胃肠内视镜检查，金刚已空腹约一日。金刚表示随住年纪渐增长，觉得对自己的身体要负责任。金刚所到的健康管理诊所有如酒店一样，在职员带领下换好衣服，金刚便到咨询室了解检查项目，见到当中有约60项检查，包括「舒眠麻醉」。

金刚先进行鼻腔检查，表示：「因为它细，而且它是软的。快测是往死里去嘛，这里是很温柔的往里面去，不太一样。」之后在「舒眠麻醉」下做胃肠内视镜检查，金刚搞笑地称要在麻醉时测试自己可以坚持多久才入眠，最终数到25秒，便失去知觉，金刚苏醒后即开餐，一解枵肠辘辘。

金刚爱饮咖啡

金刚之后听取报告，在「自律神经的检查」中，可以见到自律神经的平衡「积弱不振」，获建议平日减少摄取咖啡跟茶之饮品，而金刚却是非常爱饮咖啡之人。金刚完全检查后，表示今次的体验是最舒服的一次。

