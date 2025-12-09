「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场

41岁周柏豪（Pakho）2023年与TVB约满后，将事业重心转向内地发展，曾因参加《披荆斩棘》而知名度再度急升，其后又不时并举办歌迷见面会及巡演，成功拓展了内地市场，曾有指周柏豪担任婚礼歌手，据传演唱《我的宣言》和《最好不过》两首歌即赚70万人民币（约77万港币），吸金力相当惊人！

周柏豪转行做医生

近日有网民小红书出po，发现一张「杭州黄龙中心医院」的传单，上面印有身穿医生袍、称呼为「主任医师」的周柏豪，同时指他是「香港名医、「杭州巡诊」、「拥有18年丰富巡诊经验」、「妙手回春」、「药到病除」、「关爱健康」、「传递真心」。

最初有人怀疑是诈骗集团

事件惹来网民热讨，最初有人怀疑是诈骗集团，睇中了周柏豪的靓仔样，用来招摇撞骗？其后有网民发现传单上的电话号码1984－1112，即是周柏豪的出生日子！而「坐诊日期」是2025年9月13日，当日周柏豪确实在杭州黄龙体育中心举行粉丝见面活动，相信这张传单是周柏豪内地粉丝的应援物。

事件惹来网民热讨

有网民留言说：「豪哥可以啊，#哈哈哈哈，周医生你好啊，又帅唱歌好听。」不过亦有网民问：「何事落到这收场？」、「他本人知道吗？」、「边个咁抵死设计咁嘅文案同排班来宣传演唱会？」、「我喜欢这个物料！演出时间是我的生日耶」、「妙手回春周医师。」、「不明就里，只要是医生，唱歌必好听。」、「这个厉害，第一次见是陈奕迅、 周柏豪准备深圳弄一个。」

