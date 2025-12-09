73岁洪金宝被传打神秘液体回春？洪天明揭父「不用坐轮椅」之谜：我问佢有冇做咗啲咩

73岁的武打巨星洪金宝早前开设抖音帐号，出镜被指回春不少，引起内地网民阴谋论，质疑他注射了「神秘液体」，让身体状态回复年轻，很多影迷对谣言表示气愤，希望洪金宝作出澄清。洪金宝长子洪天明近日作客好友吴家乐及邓兆尊主持的网上节目《娱乐好好玩》，他在节目中也有谈及爸爸洪金宝的健康近况，解释他有时不用坐轮椅的原因。

洪天明澄清父亲谣言

洪金宝近年多次被目击行动不便，需要撑拐杖或坐轮椅出行，被指健康每况越下。但早前他上载多条抖音影片，可见他状态比之前精神，行动也比之前敏捷，引来注射「神秘液体」谣言，甚至有指他接受「治疗」后已不用再坐轮椅、身体机能似年轻了几十岁。洪天明在《娱乐好好玩》中代为回应，表示：「有啲人唔系净系话我爸爸洪金宝，话李连杰都系……唔同咗㖞！咁我问『你有冇食啲咩药或者做咗咩』，其实网上有好多揣测，话有咩治疗，其实冇嘅。」

洪金宝出镜不坐轮椅

洪天明指，爸爸洪金宝早年拍戏令身体积下不少旧患，的确有行动不便的情况。至于在抖音影片中，洪金宝未有坐轮椅的原因，他表示：「因为拍嘢你唔会坐轮椅出嚟㗎嘛……大家要理解，因为佢咁多年嘅工作，咁多年嘅动作（戏），佢又肥，所有压力喺晒膝头度，佢膝头痛呀，骨头磨骨头只脚会好痛，所以佢咪选择坐啰！」并呼吁大家不用担心。

洪天明赞老婆周家蔚帮得手

另外，洪天明亦谈及早前太太周家蔚被《东周刊》独家爆与三名男子夜蒲，并传出婚变一事。洪天明表示：「我好戥我老婆唔抵，之前咪有个新闻讲佢……因为佢好帮我，同埋佢系好锡我同屋企，呢啲新闻出嚟……」吴家乐亦插嘴力撑周家蔚是贤妻，更称认识相中与周家蔚挠手的男子真正身份，他说：「我哋行内人睇到都笑，𠮶个其实系唱片公司高层，一个饭局……落楼梯扶一扶。」

