Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-09 HKT
发布时间：21:00 2025-12-09 HKT

以台剧《天国的嫁衣》走红的49岁新加坡混血男演员立威廉，近日证实罹患甲状腺癌二期，消息震惊演艺界。立威廉今日（9日）在社交平台首度透露，得知罹癌下有如「世界崩塌」，最担心是「能不能看到我女儿长大？」亦不想让85岁的母亲担忧。立威廉经过两次手术后，目前恢复状况良好，正与家人在日本旅游。

立威廉旅行不适揭病情

立威廉婚后与妻女定居新加坡，早前带家人到印尼旅游期间，因背部拉伤不适，返家后便求医。没想到在新加坡的医院进行核磁共振（MRI）检查时，意外发现第一颗3厘米的甲状腺肿瘤。立威廉随后到台湾的医院作进一步检查，又发现第二颗更深又靠近食道的肿瘤。

相关阅读：38岁「超级综艺王」惊爆罹甲状腺癌  揭病发内幕超心酸：没时间难过  身体早响警号未有察觉

立威廉的经理人向台媒透露，立威廉感到非常突然，因为完全没有甲状腺癌常见的声音沙哑、吞咽困难或喉咙疼痛等症状。医生也表示只有约百分之五的患者会完全没有病征，立威廉属于非常少数的案例。

立威廉肿瘤化验为恶性

立威廉于9月及10月分别进行两次手术，移除两颗肿瘤，第二颗肿瘤在手术后化验确定为恶性。立威廉积极面对治疗，并表示：「该接受治疗就治疗，平常该做甚么就做甚么，人生嘛不就是如此。」据指立威廉在私家医院接受治疗，半年来的医疗费用高达400万新台币（约100万港元），保险约可负担当中的七、八成。

立威廉切除99%癌细胞

立威廉在化疗过程中，并未有出现任何不适，目前已切除99%的癌细胞，但因肺部发现结节，仍需持续追踪治疗。立威廉罹癌后最挂心是其家人，更一度为保障妻女和高龄母亲不受影响，在接受放射治疗时搬出去独居，避免辐射影响家人。立威廉于2014年与拍拖八年的女友Joyce结婚，隔年诞下女儿Harper。

相关阅读：44岁「宠妻男星」罹甲状腺癌  结婚十年多灾多难  明星老婆三度流产：今生难释怀

张根硕患甲状腺癌治疗过程：

立威廉今日在多个社交平台交代病情全文如下：

有时候你会觉得某些事永远不会发生在自己身上。它只会发生在别人身上，我们只是听别人讲故事。但事实是：我们都只能听天由命，任由命运摆布。而且，大多数时候，我们都无法掌控。我们唯一能掌控的，是面对它的方式。你可以选择消极放弃，也可以选择积极面对。
几个月前，我被诊断出罹患甲状腺癌，在最初的日子里，我的整个世界都崩塌了，充满了不确定性。在接受了现实之后，我决定积极面对一切，努力复原。我非常感谢医学的进步。经过两次手术、放射治疗，以及一个疤痕的纪念，情况正在好转，目前这场战斗已经暂时告一段落，但与癌症的战争远未结束。每个月到医院验血，以及终生每日服药，已经成为我新的生活常态。我还在慢慢适应，但我很感激所有亲人的支持。家人真的太重要了！
如果没有妻子、母亲、女儿和兄弟的支持，我不可能如此积极地度过这几个月。
同时，我也要感谢所有关心我、体谅我的朋友们。当逆境来临时，一切都变得清晰起来。
人们看到我现在能够正常活动，很难想像我曾经有一段时间无法做任何日常的事情。我必须提醒大家，这几个月并不轻松。除了身体上的挑战，我的精神状态也很糟糕。
最让我害怕的是，我可能无法亲眼见证女儿的成长。我也不想让85岁的母亲担心。
她这个年纪，不该再为任何事情操心了。此外，对于一个经常运动的人来说，无法进行任何活动都是一个巨大的挑战。但是，只要你下定决心，就能适应很多事情，这真是令人惊讶。老生常谈，但却是真理：健康才是最重要的。照顾好你的身体，其他一切都会迎刃而解。健康时，你会遇到无数的烦恼；生病时，你却只有一个烦恼。
我并不是建议你要任意挥霍，因为你可能没有明天，但试著问自己：如果你只剩下十年时间，你的首要任务是什么？坦诚面对自己，你可能会对答案感到惊讶。就我而言，所有我曾经设想的人生愿望清单都已抛诸脑后。我不想环游世界，也不想执导/制作电影，不想赚更多钱，不想买更大的房子或更豪华的车等等。说来也怪，我只想回归平凡的日常生活，和爱的人一起吃顿饭，开怀大笑，共度美好时光。
最后我想说，我不知道未来会怎样，但我会珍惜每一天，享受当下。别担心，我现在一切都好。
爱你们所有人，期待很快与大家见面！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:47
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
4小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
7小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
9小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
4小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
13小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
4小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
2小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
2025-12-08 21:00 HKT
连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应
饮食
9小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
8小时前