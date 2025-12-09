49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了

以台剧《天国的嫁衣》走红的49岁新加坡混血男演员立威廉，近日证实罹患甲状腺癌二期，消息震惊演艺界。立威廉今日（9日）在社交平台首度透露，得知罹癌下有如「世界崩塌」，最担心是「能不能看到我女儿长大？」亦不想让85岁的母亲担忧。立威廉经过两次手术后，目前恢复状况良好，正与家人在日本旅游。

立威廉旅行不适揭病情

立威廉婚后与妻女定居新加坡，早前带家人到印尼旅游期间，因背部拉伤不适，返家后便求医。没想到在新加坡的医院进行核磁共振（MRI）检查时，意外发现第一颗3厘米的甲状腺肿瘤。立威廉随后到台湾的医院作进一步检查，又发现第二颗更深又靠近食道的肿瘤。

相关阅读：38岁「超级综艺王」惊爆罹甲状腺癌 揭病发内幕超心酸：没时间难过 身体早响警号未有察觉

立威廉的经理人向台媒透露，立威廉感到非常突然，因为完全没有甲状腺癌常见的声音沙哑、吞咽困难或喉咙疼痛等症状。医生也表示只有约百分之五的患者会完全没有病征，立威廉属于非常少数的案例。

立威廉肿瘤化验为恶性

立威廉于9月及10月分别进行两次手术，移除两颗肿瘤，第二颗肿瘤在手术后化验确定为恶性。立威廉积极面对治疗，并表示：「该接受治疗就治疗，平常该做甚么就做甚么，人生嘛不就是如此。」据指立威廉在私家医院接受治疗，半年来的医疗费用高达400万新台币（约100万港元），保险约可负担当中的七、八成。

立威廉切除99%癌细胞

立威廉在化疗过程中，并未有出现任何不适，目前已切除99%的癌细胞，但因肺部发现结节，仍需持续追踪治疗。立威廉罹癌后最挂心是其家人，更一度为保障妻女和高龄母亲不受影响，在接受放射治疗时搬出去独居，避免辐射影响家人。立威廉于2014年与拍拖八年的女友Joyce结婚，隔年诞下女儿Harper。

相关阅读：44岁「宠妻男星」罹甲状腺癌 结婚十年多灾多难 明星老婆三度流产：今生难释怀

张根硕患甲状腺癌治疗过程：

立威廉今日在多个社交平台交代病情全文如下：

有时候你会觉得某些事永远不会发生在自己身上。它只会发生在别人身上，我们只是听别人讲故事。但事实是：我们都只能听天由命，任由命运摆布。而且，大多数时候，我们都无法掌控。我们唯一能掌控的，是面对它的方式。你可以选择消极放弃，也可以选择积极面对。

几个月前，我被诊断出罹患甲状腺癌，在最初的日子里，我的整个世界都崩塌了，充满了不确定性。在接受了现实之后，我决定积极面对一切，努力复原。我非常感谢医学的进步。经过两次手术、放射治疗，以及一个疤痕的纪念，情况正在好转，目前这场战斗已经暂时告一段落，但与癌症的战争远未结束。每个月到医院验血，以及终生每日服药，已经成为我新的生活常态。我还在慢慢适应，但我很感激所有亲人的支持。家人真的太重要了！

如果没有妻子、母亲、女儿和兄弟的支持，我不可能如此积极地度过这几个月。

同时，我也要感谢所有关心我、体谅我的朋友们。当逆境来临时，一切都变得清晰起来。

人们看到我现在能够正常活动，很难想像我曾经有一段时间无法做任何日常的事情。我必须提醒大家，这几个月并不轻松。除了身体上的挑战，我的精神状态也很糟糕。

最让我害怕的是，我可能无法亲眼见证女儿的成长。我也不想让85岁的母亲担心。

她这个年纪，不该再为任何事情操心了。此外，对于一个经常运动的人来说，无法进行任何活动都是一个巨大的挑战。但是，只要你下定决心，就能适应很多事情，这真是令人惊讶。老生常谈，但却是真理：健康才是最重要的。照顾好你的身体，其他一切都会迎刃而解。健康时，你会遇到无数的烦恼；生病时，你却只有一个烦恼。

我并不是建议你要任意挥霍，因为你可能没有明天，但试著问自己：如果你只剩下十年时间，你的首要任务是什么？坦诚面对自己，你可能会对答案感到惊讶。就我而言，所有我曾经设想的人生愿望清单都已抛诸脑后。我不想环游世界，也不想执导/制作电影，不想赚更多钱，不想买更大的房子或更豪华的车等等。说来也怪，我只想回归平凡的日常生活，和爱的人一起吃顿饭，开怀大笑，共度美好时光。

最后我想说，我不知道未来会怎样，但我会珍惜每一天，享受当下。别担心，我现在一切都好。

爱你们所有人，期待很快与大家见面！