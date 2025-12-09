Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李连杰骇人回春被质疑 罕有零滤镜满面皱纹现身 反驳换心换血传闻：简直活受罪

影视圈
更新时间：18:30 2025-12-09 HKT
发布时间：18:30 2025-12-09 HKT

有「功夫巨星」之称的李连杰近年健康问题屡受关注，曾被拍下状态极差、老态毕现的相片，甚至屡次传出死讯。今年8月李连杰更人颈部发现良性肿瘤而接受手术，当时他曾在社交平台分享入院的照片并称「硬体出了问题，返厂维修一下。」

李连杰成功逆龄回春后反驳传闻

虽然李连杰当时躺卧病床及以轮椅代步照片曝光后，令不少人为他健康情况感到忧心，不过小休过后，李连杰的状态出现「神逆转」，外貌不再断崖式衰老，成功逆龄回春状态胜年当年。但李连杰今次的骇人转变，引发「换心换血」的网络谣言，结果李连杰日前在微博反驳传闻。

相关阅读：62岁金像影帝惊传「换心」彻底回春  赤裸上身影片激罕曝光  事件涉年轻僧人极惊吓

李连杰除去滤镜以最真实状态示人

李连杰今次刻意去除一切美颜滤镜，以最真实状态的样貌示人，拍片「年轻的目的是甚么？」分享对生命与生死的看法。对于近日网上谣传「换心换血」回春，李连杰笑说：「如果车子的发动机或电池坏掉就去更换，如果心脏没事的情况下去换个心脏？这个风险值不值得？只为了年轻？谁会冒这个大风险？这个基本上可以被排除。李连杰更质疑「换血」的合法性，认为只为年轻的话：「拉皮或做微调不是更好，更有效？」李连杰坦言秦始皇等追求长生不老皆没有成功，，硬件是绝对不可能，但在科技让寿命延长下，快乐与自在的人生成为最重要关键：「如果我活到300岁，如果心理和生理状态不好的话，简直活受罪！」

李连杰分享自己保持年轻秘笈

在片中，零滤镜的李连杰全程盘膝坐于花园之中拍摄，在阳光之下清楚看到他的脸上、额头与眼尾均满布皱纹，不过双眼有神、声线中气十足，精神健康状态甚佳！李连杰分享自己保持年轻的秘笈，笑言，是非常容易的事：「透过观察、独立思考、染个头发化化妆加点美颜，那就年轻了！」李连杰还说：「多数人会觉得说，财富自由我才会快乐幸福。但是如果你的精神世界不自由不自在，你的快乐是有限的。如果你再老，活到300岁，如果心态不好的话，真是活受罪，哈哈哈，活受罪对吧！那玩意儿，就有甚么特别好玩的？」

相关阅读：62岁金像影帝自爆曾大小便失禁 四度走出鬼门关 决意开刀：有可能在手术床上走了

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
9小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
6小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
21小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
12小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
57分钟前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
5小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT