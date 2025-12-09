陈晓华4字亲回冧爆郭晋安谱忘年恋 《东周刊》独家爆朱敏瀚出招箍实女友化解暗涌

在最新一期《东周刊》爆出30岁港姐冠军陈晓华与朱敏瀚恋情出现暗涌，有指陈晓华对「老公」郭晋安戏假情真，早前二人在万圣节出席记招上，两人继续糖黐豆，活动后陈晓华似乎意犹未尽，于是驾车载郭晋安转场到西九文化区继续「密蜜」斟，期间，女方还开心得咧嘴而笑，令男方也被她感染得眉飞色舞，关系殊不简单。

陈晓华称大家都好齐心努力宣传

对于被指与郭晋安间互动亲暱，今日（9日）陈晓华透过短讯《星岛头条》表示：「无咁嘅事，《金式森林》剧组演员大家都感情好好，宣传期间大家都好齐心努力宣传。而家继续工作为上，已经展开咗新嘅工作。大家如果唔舍得方仰天同林澄，可以上网投票！」至于被指男友朱敏瀚出招箍煲，感情生活是否受影响？现时感情生活如何？陈晓华则继续避谈。

陈晓华曾承认「爱上了」61岁郭晋安

陈晓华近年备受力捧，今年有份参演两套台庆剧《金式森林》及《新闻女王2》，当中在《金》更担正女一，并与视帝郭晋安上演一段忘年恋夫妻，当中两人生离死别的一场戏，陈晓华伤心欲绝的喊声，触动了不火少观众，陈晓华更曾在专访中，承认「爱上了」61岁的郭晋安！事件更令男友朱敏瀚察觉有暗涌。

陈晓华月前才被揭与朱敏瀚相恋

陈晓华月前才被揭与朱敏瀚相恋，更在西湾河共筑爱巢，但二人为保护上位中的工作而低调地下情，凑巧陈晓华全心全意投入角色，故一度搬离爱巢，据密友称，朱敏瀚洞悉与陈晓华的恋情出现暗涌，所以不用工作时，即抽时间陪伴，齐齐去日本旅行、爱车任揸，并施展连串攻势向陈晓华表现着紧，积极出招箍实她。

