何广沛两剧齐爆成男配角大热︰观众记得、前辈赞赏就OK｜名人杂志

何广沛在《新闻女王 2 》以及《金式森林》两大台庆剧集中担演要角，在《新闻女王 2 》中周旋于佘诗曼、李施嬅以及黄宗泽之间，而《金》则再度与合作无间的陈晓华演对手戏，大热入围「最佳男配角」的他，感谢观众记得他的演出，月前求婚成功的他，望明年实现人生大事。

撰文：李文伟 摄影：朱伟彦

何广沛以弱取胜

何广沛指与一众前辈首次演对手戏，坦言有压力，因为前辈都擅长保持状态，眼神又非常凌厉，令他非常压抑，但也符合他的角色设定，在职场上非常弱势。至于再与佘诗曼演感情戏，何广沛笑言压力因变得熟悉而减轻，「大家都知道佘诗曼很 nice ，但因为她就是佘诗曼所以会怕她，第一季用了很长时间打破，第二季隔膜少了，但都会惊，因为与一位很优秀的演员演感情戏，很怕自己接不住，怕观众见到有对比，自己只能聚精会神去演、事前要做很多功课。」

何广沛坦言与一众前辈演对手戏有压力，指前辈随时保持状态，眼神都非常凌厉。

何广沛指与阿佘演感情戏，未开机前自己已完全入戏，反而吓亲阿佘。

何广沛望与阿佘再续戏缘

何广沛与佘诗曼有数场情感戏，笑言当时状态反过来吓到阿佘，「事后她说当见到我时，是完全不想骚扰我，因觉得我准备得很充足、状态和情绪都进入角色，所以都不敢和我聊天，要拍完才可以，幸好播出来观众也喜欢。」何广沛表示最欣赏阿佘每次在镜头前完全进入状态，「记得郭晋安合作《金式森林》时跟我们分享，群戏和广角画面时要用身体演戏，而近镜时则要用灵魂去演戏，我觉得阿佘就是完美做到这件事，每个镜头都会被她带进戏内，被她的眼神摄住。」何广沛期望与佘诗曼能继续合作，可以开拍《新闻女王 3 》并可以留低，不想成为「梁景仁」首集便告别，他指很少剧集可以拍到第三、四季，认为这系列已成为好 IP ，而新闻亦是好题材。

何广沛以前很在意负评的何广沛，现在已学识调整心态。

何广沛希望开拍《新闻女王3》，更希望可以留低跟阿佘再合作。

何广沛演暴躁大少非常累

至于《金》中何广沛饰演的反派大少，与陈晓华、罗子溢、郭晋安甚至兄弟都针锋相对，成功吸引到观众注意。何广沛指角色与他本人相差很大，笑言脾气并不大，想不到监制会找他演这个角色，「之前找我都是敦厚角色，这次角色心地不好，是我没做过的，拍之前都要构思怎去演，因为是一个主导的角色，无时无刻都暴躁，原来非常攰。黄宗泽说在《新闻女王 2 》可以骂人很开心，我这次体验骂人，其实真的很累！」

何广沛笑言骂遍全剧对手，特别心疼何依婷，不过老拍档陈晓华则骂得很爽，「因为太熟了，由情侣到夫妻到母子，幸好是她演这个角色，如果是其他人演，可能没法发挥憎恨的情绪，因为是她才可以放到最大，大家是熟到可以不用顾及感受，哈哈！」何广沛又大赞陈晓华做得好，而罗子溢的演出也值得拎视帝。

黄宗泽在《新闻女王2》骂人过足瘾，何广沛反觉拍骂人戏份好费力。

何广沛笑言在《金式森林》中，骂匀全剧拍档。

何广沛在《金式森林》演反派大少，坦言与自己个性相差甚远。

何广沛大赞《金式森林》陈晓华（右）在《金》剧中演得好，他更睇好罗子溢（左）争视帝。

何广沛学懂消化负评

何广沛凭两部台庆剧入围「最佳男配角」，得奖机会大大增加，不过他表示最希望同剧演员们可以得奖，笑言最大机会是「最佳剧集」，问到自己的个人表现，他笑言不敢想太多，入围的对手亦都是好演员，而两部剧集的拍档都有很好表现，最有信心是罗子溢争「最佳男主角」，认为对手戏里戏外都准备得很好，何广沛表示：「其实我做演员很简单，演完后观众会记得便好，如果可以再得到同行的前辈赞，便是非常大的肯定。」至于观众也会留下评价，何广沛直言以前也会深陷其中，「初出道时看到负评会不开心很久，甚至影响工作，其他人都会看到我不开心，会笼罩到身边人；现在可能会不开心一下下，看评价时心会沉一沉，但很快会消化，下次会更努力。好似拍摄时也会 NG ，其实是机会可以再做好一次，演员最重要是心态的调整。」虽然会受影响，但何广沛会读完所有留言和评价，更经常在社交平台出没。

何广沛《新闻女王2》、《金式森林》两剧齐爆成男配角大热，他谦称︰「观众记得前辈赞赏就OK！」

去年何广沛入围最佳男配角，今年更是凭两剧入围，被指得奖机会大增。

何广沛与未婚妻万事有商量

何广沛月前向女友求婚成功，问他身边人支持是否更能帮助他从坏情绪中走出来？他笑言另一半比他更紧张，「她会很惊讶我可以一下子消化，但我都做了十多年、看了十多年负评，好和坏的都看过了！现在很多感受都放在心里。」何广沛也感谢另一半与他同喜同悲，感受到她的着紧，他透露最近更与未婚妻经营起宠物用品生意，二人携手筹备婚礼与生意，问可有考验到感情？他表示：「两个人的生意，有问题只要坐低倾一倾便可以，这件事大家一齐承担，大家会有不同意见的时候，只要有理由会说服到对方便可以，意见行先，可能是我们相处得很好的原因。」何广沛一直将婚事放在心中，笑言日前另一半在工作间爆出一句「其实我们都要坐低倾一倾婚礼」，意识到需要更多空间去准备人生大事，期望明年实现大计。

何广沛自言与未婚妻感情极佳，就算有意见相异也能坐低慢慢倾。