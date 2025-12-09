Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎明大马演唱会惊现「亿万级」粉丝 75岁圈中富婆坐第一行甜笑捧场

黎明（Leon）最近到外地举行巡回演唱会，而香港将于2026年3月22至29日在红磡香港体育馆举行《黎明 LEON LAI ROBBABA 红馆演唱会 2026》，让粉丝非常期待。日前黎明到马来西亚演出《2025黎明巡回演唱会》时，席上竟见到娱圈富婆捧场，引起网民讨论。

黎明获80岁粉丝支持

黎明于12月6日到马来西亚开骚，吸引大批粉丝支持，座无虚席。现场见到有手持「80岁阿婆、我爱黎明」手牌的婆婆外，薛家燕亦惊喜现身，更坐在第一行，全程笑容满面，不少观众走近与薛家燕打招呼外，薛家燕还亲切地与在场人士合照，成为演唱会另一焦点。

相关阅读：圈中富婆身家逾亿仍悭家搭地铁  神色凝重步履蹒跚令人担心  曾传遭男友呃走巨额财产

网民在threads分享当日盛况留言：「寻日（6日）Leon马来西亚演唱会，薛家燕都去咗睇，仲坐第一排（而家先知原来家燕姐都钟意黎明）」。不少网民认同黎明有吸引力：「好耐之前都有讲啦，3岁至80岁都会喜欢黎明，而家应该唔止啦，因为𠮶啲当年80岁嘅而家可能90几岁，仍然系咁钟意黎明」、「娱乐圈好多女明星同埋女艺人都好钟意Leon」等。

薛家燕投资有道

75岁的薛家燕在圈中人缘甚广，更是众所周知的富婆。薛家燕 当年离婚后复出幕前，演出经典处境剧《真情》饰演「好姨」一角，成为人生转捩点。薛家燕之后主演《皆大欢喜》同样受欢迎，赚得盆满钵满。有指薛家燕多年来投资有道，买楼保值，身家高达2亿元。

相关阅读：黎明突公布明年3月攻红馆开8场 海报取名ROBBABA有段古 票价得最平同最贵拣

