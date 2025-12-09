Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-09 HKT
发布时间：11:00 2025-12-09 HKT

65岁影后惠英红从影至今近50年获奖无数，曾凭电影《长辈》、《心魔》及《幸运是我》三度夺得香港电影金像奖最佳女主角，又凭《血观音》获颁第54届金马奖影后，不过惠英红多年来情路堪坷，至今依然是黄金盛女。

惠英红称「我领养了一个女儿」

日前惠英红小红书突然出PO称要与大家分享一件喜事：「我领养了一个女儿！」在片中，惠英红流露一脸慈母笑容，介绍她的「女儿」，原来「女儿」小狗：「随着自己年纪越来越大，我发现自己还是希望能有狗狗陪伴在身边。」

相关阅读：65岁三届金像影后认曾整容「脸上缝89针」  曾患抑郁5年不出门  自言现在「走路都不行」

惠英红贴母女相惊爆成为人母

有「黄金盛女」之称的惠英红日前惊爆成为人母，她在小红书拍片称领养了一个「女儿」：「自从阿囡前几年走之后，我很长一段时间不敢再养小狗，因为害怕分别，但是随着自己年纪越来越大，我发现自己还是希望能有狗狗陪伴在身边，因为狗狗能让我平静和快乐，陪它遛弯还能增加我的运动量。于是我便开始寻找深圳哪里可以领养小狗。 有一天我在网上看到了有朋友说这家医院有狗狗待领养！我和我妹妹立刻就过去了～ 小狗狗们真的非常的可-爱，也被医生和姑娘们照顾的很好！」

惠英红「女儿」年纪尚小未能接回家

惠英红又称因「女儿」年纪尚小，医生称待她长大一点才可以接回家，惠英红日前专登到医院探望，看到「女儿」的一刻，她的脸上流露慈母的笑容：「这就是一胎四只，那其中呢有一只是我『女儿』『女儿』真的很漂亮，鼓囊囊的肚子，肥嘟嘟，我的『女儿』是特别小，我不知道为甚么我挑的永远都是挑最小的那只，不过院长说不能给我，要等到它能自己吃狗粮的时候才给我，所以我每个礼拜有空我都过来看ㄧ下。」

相关阅读：63岁惠英红头靠小鲜肉轻倚甜笑！身体一部位黐到实 传身家过亿多年情路坎坷

惠英红曾自言是「感情绝缘体」

曾三夺金像影后的惠英红早年曾有圈外男友，不过因为惠英红曾全裸拍写真，男友未能接受而分手收场。1989年惠英红与比她细七年的黄子扬谱姊弟恋，当时盛传黄子扬一脚踏四船，又传他与已故女星陈宝莲偷食而被惠英红狠飞，惠英红一度公开指黄子扬「劫财劫色」，称与黄子扬拍拖是人生最大污点。已经单身多年的惠英红虽然曾自言是「感情绝缘体」， 她曾被问对另一半的要求，直指不求对方是富翁，因为自己早已是半个富翁，她还希望另一半比自己年纪大，因为不想「凑仔」，亦不介意对方离婚或丧偶。

 

