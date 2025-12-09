Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-09 HKT
发布时间：09:00 2025-12-09 HKT

现年75岁的TVB「御用富翁」潘志文，曾是亚视的一线小生，过档TVB后亦拍过不少经典剧集。因其高大外型和富豪气质，在《天地男儿》、《再创世纪》等经典剧集中塑造了多个深入民心的角色，至今在内地仍享极高人气。近年，潘志文因多次在剧中饰演中风角色，而被网民封为「御用中风王」。早前他被目睹手持拐杖出行，引发外界对其健康状况的担忧。

潘志文持拐杖健康有隐忧？

对于外界的忧虑，潘志文在最近一次内地访问中正式澄清，自己的身体并无大碍。虽然已经75岁，但潘志文仍然打扮年轻，他穿上黄橙色恤衫外配绿色西装褛十分新潮，他更戴上青色圆形巨框眼镜，远比实际年龄年轻。他解释自己其实是一名拐杖收藏家，从20岁起就开始收藏，至今已拥有数十支各式各样的拐杖，当中不乏海南黄花梨、金丝楠木等名贵木材，他表示使用拐杖只是个人爱好，并非健康出现问题。

潘志文感触谈生死：有乜钟意做就做

近年，多位老戏骨如冯淬帆等相继离世，令人惋惜。在访问中，当被问及对生死的看法时，潘志文亦不禁感触，眼泛泪光。他笑言曾经睇相，指算命先生指他有100岁命，但觉得活到了这个年纪，已经是「赚到了」。他认为人生「到咗依家嘅年纪」就必须好好保重吃得健康，但最重要是及时行乐，「有乜钟意做就做，唔好难为自己」，更直言「如果钟意嗒番两杯就去饮」、「钟意做就做，珍惜现在」。他表示，虽然要保重身体、多做运动，但亦应珍惜当下，享受生活中的乐趣。

潘志文曾跟花旦发展婚外情

潘志文不仅演技出色，投资亦相当有道。早在1997年，他已在香港拥有面积达7,000呎的四层高独立屋豪宅，内有花园、桑拿房，尽览无敌海景。而在感情方面，他曾于1982年与当红花旦苗可秀合作时发展婚外情，此事多年后获双方证实。潘志文曾公开表示对前妻感到愧疚，而他与苗可秀至今仍是好友，现任太太亦不介意，更会相约一同吃饭。

