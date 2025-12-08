中年好声音4丨TVB艺人赛区下周登场 参赛者蒙面出战身份掀热话 两大视帝疑空降凭一细节秒速被悉破

TVB真人骚《中年好声音 4》昨晚（7日）播出的第三集「决战大湾区」，再诞生多两名5灯选手，分别为朱珠《如果没有 你》及雷小雷《唯一》，当中35岁、网络音乐主播雷小雷超强唱功赢尽好评，一开声已令评审之一的谷娅溦率先揿灯，就连出名是「手紧王」的周国丰亦以「接近 Hi-fi发烧」来形容雷小雷的靓声。

多位艺人戴着面具化身蒙面歌手出战

「决战大湾区」播映完毕后，下集将播出「决战TVB艺人赛区」，在预告片上，分别播出多位艺人戴着面具，化身成为蒙面歌手出战，当中有人演绎《你是我的眼》、《谁来爱我》与及《Touch》，同时听到周国丰赞其中一位艺员「我系听到好舒服，海儿还赞「白眉魔王」「你声音嘅质感同讲故事嘅技巧做几好。」预告片播出后，不少网民留言对参赛艺人的身份作出揣测。

相关阅读：中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿

参与艺人首次演唱均戴上「动物面具」

在新一季《中年好声音 4》上增设「盲选」，每位参赛者均只能以「歌声」吸引评审揿灯，获得0-1灯的参赛者将立即被淘汰，2-4灯选手入等候区等待翻盘机会，5灯选手将可直接晋级。同时还加插了两个全新赛区，分别是「美加澳赛区」与及「TVB艺人赛区」，所有参与艺人首次演唱时，均会戴上不同款式的「动物面具」，在预告片播出后，不少观众们都很好奇「蒙面歌手」们的身份。

「蒙面歌手」预告片公布后身份被热估

昨晚公布了三位「蒙面歌手」的演出片段后，有网民在小红书开PＯ并说：「这3位我觉得都很明显，一听声音心里就已经有了人选，虽然不一定100%，第一位：林、第二位：罗、第三位：陈。但有人说：「陈展鹏、罗天宇和张振朗（绝对这三位）。」、「我都觉得是这三位。」、「 因为变换那两个字熟悉煎Pan的人一定能听出来，还有唱歌的动作，抬下颚的角度！罗天宇的身姿声音也好辨认！『哪有』那两个字一听就是振朗。」、「第二个应该是天宇。」、「听起来很像，我刚才也觉得。」「最后一个又似区永权，同埋fred应该唔需要上。」、「罗天宇都系时候要力捧了吧，又靓仔又好戏唱歌又好听。」

相关阅读：中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友 为比赛激减167磅