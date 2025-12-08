赵震雄黑历史继续爆 打导演向新人丢冰块 有网民撰文撑前辈才是受害者

大热韩剧《Signal》男星赵震雄日前被爆高中时屡犯偷车、性侵等重罪，成年后亦涉殴打剧组人员，上周六宣布引退，但仍有不少人出来爆料，昨日网上出现了一篇题为「后辈所写的赵震雄高中生活」的文章，引起热议。一名自称是赵震雄高中后辈的人，撰文称赵震雄在高中是被欺凌的对象。

该网民指：「1995年高中二年级时，第一次在学校戏剧社看到赵震雄，当时那位前辈的名字是赵元俊，是戏剧社3年级的前辈，给人的感觉是⋯⋯班上一定会有的高高胖胖、性格善良的前辈那种感觉。」他再称学校里一次也没有听过有人被赵震雄打过或欺负，「撇除犯罪，只看校园生活的话，他反而是校园暴力的受害者。」不过，纪录片导演许哲昨在社交网透露曾遭受赵震雄殴打，已经原谅对方，不希望赵震雄引退。他指2014年参加了某部电影的拜神仪式后，当时第一次见到赵震雄。两人后获安排坐一架车，坐在他隔离的赵震雄突然毫无理由地攻击他。周围的人立即制止赵震雄，许哲只记得「在极短的时间内单方面被打了很多下」。他要求赵震雄道歉，惟只得经理人来到面前下跪，令他不知所措，赵震雄以「不记得」为由一直没有道歉，许哲直言：「从那以后，我在萤幕上一看到他的脸，就关掉了。总是想起那个瞬间，愤怒涌上心头，成为了创伤。」许哲重申已原谅赵震雄，并不希望他退出演艺圈。

据指当晚，赵震雄又向一名年轻演员脸上泼冰块，该演员现已成名，该演员A受访指将赵震雄视为「一生的创伤」，他指自己当时还是新人，在卡拉OK聚会中，赵震雄要求他唱歌，他婉拒后，赵震雄突然向他的脸丢冰块，并怒吼：「前辈叫你唱歌，你敢无视？」另外，律师金京浩今日表示将控告最初报道赵震雄是少年犯的记者，声明中他怒指：「一次失误就被监视一辈子，这样谁还能更生？」