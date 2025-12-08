TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足

现年30岁、TVB「功夫新星」容天佑日前与圈外女友扶天恩（Winnie）在丽思卡尔顿酒店（Ritz-Carlton）举行婚宴，一对新人过大礼的时候已经非常大阵仗，婚宴当日亦极具排场，朝早跟足传统仪式出门，晚上在酒店Diamond Ballroom筵开23席，婚宴开始前夕，一对新人及兄弟姊妹以热闹跳舞形式进场。

容天佑太太Winnie家世显赫

容天佑今年10月6日于社交平台宣布向圈外女友扶天恩（Winnie）求婚成功，据知，容天佑的未婚妻Winnie家世显赫，家族生意庞大，容天佑亦曾说：「佢哋家族都系做关于珠宝，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做钻石首饰批发。我又冇乜压力嘅，佢哋都好支持我，我会用我庞大嘅爱锡爱锡返佢哋。」难怪在婚宴上，新娘的首饰件件都份量十足。

满身金器的新娘穿金龙彩凤粉红钻褂皇

TVB「功夫新星」出身的容天佑与圈外女友扶天恩（Winnie）日前拉埋天窗在RITZ CARLTON举行婚礼，新郎容天佑找来邹兆霆及陈俊坚联同三名圈外好友组成兄弟团，朝早在酒店进行接新娘，经过姊妹团的重重考验，容天佑终于成功抱得美人归并进行敬茶仪式。容天佑穿著藏蓝色调金龙马褂，当中新娘扶天恩穿著金龙彩凤粉红钻褂皇外，还全身都是金器，当中还戴上巨型流星锤龙凤鈪，还有一对心型绿宝石酿钻的耳环，份量十足！

容天佑爸爸数月前中过两次风

证婚及晚宴于酒店 Diamond Ballroom延开23席。容天佑邀请了多位圈中台前幕后好友出席婚宴。宴会开夕，一对新人及兄弟姊妹以热闹跳舞形式进场，原来今次由舞蹈员出身的陈俊坚用2星期为大家排舞，效果非常成功。新娘子扶天恩的婚纱劲有睇头，贴身剪裁尽显S曲线身材，低胸设计逼爆上围尽入眼帘，颈上戴有一串媲美波子般大的珍珠颈链。致辞时，容天佑表示爸爸数月前中过两次风，感恩爸爸目前康复中，所以感受到珍惜当下的重要，祝愿大家身体健康生活愉快。

