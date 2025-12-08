棒棒堂小煜无预警宣布9月已离婚　两子将与前妻共同抚养陪伴成长

杨奇煜（小煜）从棒棒堂出道，2020年跟护理师老婆言言结婚，原本幸福的婚姻，小煜今日（8日）却无预警在社群宣布，跟言言早在9月的时候，就和平离婚，强调：「这是我们在许多深度的对话、理解与沉淀后一起做出的决定，带著感谢也带著祝福。

小煜表示和言言在今年9月平和地告别了婚姻关系：「这是我们在许多深度的对话、理解与沉淀后一起做出的决定，带著感谢也带著祝福」，他直言关系的形状虽然改变了，但对家人的爱没有改变，未来我们会一起以共同扶养的方式陪著家人长大，让他们在稳定、有安全感和充满爱的环境里继续向前走，两人未来也会保持良好沟通维持家人熟悉的温暖。

小煜透露这段过程让彼此学会放下执著也学会以更柔软的方式看待人生：「有些故事不必用『结束』形容，只是换了一种让彼此更舒服的方式陪伴彼此」也希望外界给予两人一点空间。

小煜与护理师言言（李颜言）于9月结束5年婚姻关系，两人是因为朋友聚会认识，言言本职为护理师。小煜曾透露对言言动心源于她的陪伴。交往期间言言经常陪同小煜探视生病的奶奶，在小煜爷爷住院时也主动帮忙照顾，爷爷奶奶相继离世的低潮期，言言始终陪在身旁，让小煜认定她就是对的人。

小煜曾爆老婆离家出走

2020年3月两人开始在台北同居，4月发现言言怀孕，小煜随即在7月带著言言到户政事务所登记结婚。当时小煜在社群高调放闪，发文写道「介绍一下杨太太给你们认识，从今以后，我是她的人，她是我的女王」。然而婚后生活并非一帆风顺，育儿问题夫妻容易爆发激烈争执，小煜忙于工作早出晚归，言言承担极大压力，某次吵架后直接离家出走消失一整晚，后来小煜得知言言回娘家房间痛哭，主动道歉才破冰和好。

小煜全文：

一直以来关心我的朋友们，想和大家分享我最近生活的改变，我和言言在今年9月平和地告别了婚姻关系。

这是我们在许多深度的对话、理解与沉淀后一起做出的决定，带著感谢也带著祝福。

关系的形状虽然改变了，但对家人的爱没有改变，未来我们会一起陪著家人长大，让他们在稳定、有安全感和充满爱的环境里继续向前走，我们未来也会保持良好沟通维持家人熟悉的温暖。

这段过程让我们学会放下执著也学会以更柔软的方式看待人生，有些故事不必用「结束」形容，只是换了一种让彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下来，我和言言会以家人的形式继续支持对方，也希望外界能给我们和家人一些空间，让生活保持过往的平静日常。

由于目前生活重心已有所调整，更多心力都投注在家人身上，为了不影响家人生活，关于家人的问题在此之后将不再回应，还请体谅，谢谢你们。

